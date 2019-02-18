فوائد التبرع بالدم للجنس

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يعتبر التبرع بالدم إجراء طبي طوعي، يتم عن طريق نقل دم من شخص سليم إلى شخص مريض أو للاحتفاظ به في بنوك الدم التابعة للمستشفيات والمؤسسات الطبية لاستخدامه عند الحاجة إليه، وتستخدم بعض الهيئات والمؤسسات الطبية الدم المتبرع به كاملا، وبعضها يقوم بفصل بعض مكوناته منه مثل البلازما أو كرات الدم، ويتم جمع الدم من الشخص المتبرع به في كيس طبي يحتوي على مادة مانعة للتجلط، ومتصل بإبرة معقمة تستخدم مرة واحدة فقط.

وتستخدم في عمليات سحب الدم العديد من الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المتبرع وأيضاً الدم، وتتم عملية التبرع بالدم خلال مدة من 5 إلى 10 دقائق، ويكون المتبرع خلال تلك المدة تحت الرقابة الطبية، ويتم أخذ ما لا يزيد عن 450 مليمتر في المرة الواحدة للتبرع بما يساوي حوالي 1/12 من حجم الدم الموجود في الجسم والذي يصل كميته إلى 6 لترات.

لماذا التبرع بالدم

يعتمد آلاف الأشخاص بشكل يومي على تلقي الدم المتبرع به ومنتجات الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث تتسبب بعض الإصابات والحوادث والأمراض في فقد كميات كبيرة من الدم، والذي بدون كمية كافية منه الدم لن يتمكن الشخص من الحصول على كمية كافية من الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة، والمتبرع بالدم شخص لديه حس إنساني وأخلاقي.

تستخدم العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الدم المتبرع به لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في الحوادث، والذي يكون التبرع بالدم بالنسبة لهم أمراً حيوياً قد يكون سببا في عودتهم للحياة التي كانوا قاربوا على مغادرتها.

فوائد التبرع بالدم

في حين أن التبرع بالدم أمر مفيد للأشخاص المحتاجين، إلا أن بعض الأطباء يؤكدون أن التبرع بالدم يفيد أيضًا المتبرع، حيث يمكنه أن

التعرف على حالته الصحية

حيث يتمكن الشخص من التعرف على المخاوف الصحية غير المعروفة كجزء من عملية التبرع بالدم، إذ يمكنه معرفة إصابته ببعض الأمراض مثل ضغط الدم أو انخفاض عدد الدم، أو أي أمراض يحملها الدم ، مثل التهاب الكبد B، التهاب الكبد الوبائي، أو فيروس نقص المناعة، حيث يجب على المتبرع الذهاب إلى الطبيب في حالة اكتشاف إصابته بأي مرض تم معرفته عن طريق التبرع بالدم، واكتشاف هذه المعلومات قد يساعدهم على متابعة المزيد من المعلومات حول صحتهم.

يقلل من مستويات الحديد

الحديد هو معدن يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ومع ذلك يمكن أن يكون الكثير من الحديد ضار بصحة الشخص، إذ يمكن أن يودع في أجهزة الجسم المختلفة، مثل الكبد والقلب، وتؤثر على طريقة عمل هذه الأجهزة، ويقلل التبرع بالدم من نسب الحديد الزائدة لدى البعض والتي قد تشكل خطورة صحية.

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يساعد الناس على الشعور بالرضا عن أنفسهم

التبرع بالدم له القدرة على التأثير على ثلاثة أشخاص يحتاجون إلى الدم من أجل البقاء، وهذه المعرفة تجعل المتبرع يعرف أن تبرعه أحدث فرقاً في حياة الآخرين، وهو ما يسهم في التخفف من إجهاد الشخص وجعله يشعر بصفاء ذهني وشعور بالرضا عن نفسه.

حرق السعرات الحرارية

التبرع بالدم يحرق ما يصل إلى 650 سعرة حرارية لكل تبرع، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون بديلاً عن ممارسة الرياضة، وغالبا ما يكون للتبرع بالدم العديد من الفوائد الصحية والتقليل من المخاطر الصحية أيضا.

فوائد التبرع بالدم للجنس

ثبت أنه من الخطورة بالنسبة للمتبرعين بالدم القيام بممارسة الجنس، لأنها قد تهدد حياة المتبرع، وذلك لأن الشخص المتبرع ويذهب لممارسة الجنس يحتاج إلى طاقة كافية، وبعد التبرع بالدم ينخفض ​​مستوى الطاقة لديه كما يقل مستوى خلايا الدم الحمراء في الجسم مما يؤثر على كمية الأكسجين التي سيتم إدخالها إلى الجسم، وهو ما يؤثر على مستوى الطاقة المنتجة في الجسم، ما يزيد من فرص حدوث انهيار و شعور بالضعف الشديد أو بالدوار عند ممارسة الجنس أو الانخراط في أي عمل شاق بعد التبرع بالدم.

وقد أثبتت الدراسات أن ممارسة الجنس بعد فترة يتمكن فيها الجسم من فرز خلايا دم جديدة، يؤدي إلى زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال، لكن ليس بعد التبرع مباشرة، حيث أن التبرع بالدم يعزز نشاط الأوعية الدموية، ومنها الأوعية الدموية الموجودة في الجهاز التناسلي، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة فاعلية الانتصاب الذي يزيد من الشعور بممارسة جنسية تحقق الرضا النفسي.

الآثار الجانبية للتبرع بالدم

لا يعاني معظم الناس من مشاكل بعد الدقائق القليلة الأولى من الانتهاء من عملية التبرع بالدم وهذا هو السبب في أن أفراد الطاقم الطبي الذي يقوم بعملية سحب الدم من المتبرع، يجعلوا المتبرع ينتظر قليلاً ويتناول وجبة خفيفة، وتركه يذهب بعدها.

وقد يشعر البعض ببعض الآثار مثل الشعور بدوخة، كما يشعر البعض بالاغماء والدوار أو الغثيان، لكن عادة ما تختفي هذه الأعراض خلال 3 أيام من التبرع بالدم.

وإذا بدت مستويات الحديد لدى الشخص منخفضة للغاية بعد التبرع بالدم، يمكنه زيادة الحديد عن طريق تناوله من الأطعمة الغنية به، والتي تشمل اللحوم الحمراء والسبانخ والعصائر والحبوب المدعمة بالحديد.