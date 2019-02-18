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الدخن هو عبارة عن نوع من الحبوب الكروية في الشكل والتي تتميز بحجمها الضئيل، ويوجد من هذه الحبوب العديد من الأشكال والأحجام المختلفة، ويزرع هذا النبات بشكل خاص في منطقة شرق آسيا، هذه الحبوب لها العديد من الفوائد كما وضحها الدكتور جابر القحطاني كما سوف نوضح لكم.

ما هي حبوب الدخن

الدخن هو نوع من المحاصيل الزراعية الموجودة على شكل حبوب، تزرع هذه الحبوب في أكثر من منطقة في العالم منها الصين، الهند، جنوب أفريقيا، اليونان وغيرها من الدول.

القيمة الغذائية للدخن

تتميز حبوب الدخن باحتوائها على كمية كبيرة من العناصر المفيدة للجسم منها:

– تحتوي على مقدار 15% من تركيبه بروتينات.

– يحتوي الدخن أيضًا على العديد من الانواع المختلفة للألياف.

– يوجد به العديد من الفيتامينات مثل كفيتامينات B,E والنياسين.

– يحتوي على الكثير من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم كالفسفور والحديد والمغنيسيوم.

– يحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية المختلفة مثل أحماض الميثيونين والليسيثين.

فوائد الدخن جابر القحطاني

يعتبر الدخن هو أحد الحبوب التي لها العديد من الفوائد الغذائية كما قال عنها الدكتور جابر القحطاني ومنها:

– يحتوي الدخن على نسبة كبيرة من الحديد التي تعمل على وقاية الجسم من التعرض للأنيميا وفقر الدم.

– يحتوي الدخن على كمية جيدة من الفسفور الذي يساهم في علاج ضغط الدم ويعمل على رفع معدل الضغط في الجسم.

– يتميز الدخن باحتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تدخل في بناء ونمو العظام، بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من التهابات المفاصل.

– تساعد حبوب الدخن على منع تجمع الصفائح الدموية مما يساعد على وقاية الإنسان من الإصابة بضربات الشمس وأمراض الشريان التاجي، بالإضافة إلى قدرة هذه الحبوب على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

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– حبوب الدخن لها القدرة الكبيرة على تحطيم الكربوهيدرات في الجسم ومقدار الدهون الزائدة بشكل أسرع، ويكون ذلك من خلال تخفيض مستوى الحمض الأميني في الدم.

– يتميز الدخن باحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات التي تغني الجسم عن الحاجة للبروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى عدم احتواء الدخن على الدهون المشبعة الغير صحية.

– يساهم الدخن في تقليل الوزن الزائد في الجسم خاصة أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تعمل على كبح الشهية وزيادة الشعور بالشبع، بالإضافة إلى احتوائه على عنصر ترايبتوفان.

– نبات الدخن من النباتات التي تساهم في التخلص من عسر البول، لمن يعاني من زيادة كمية البول في الجسم.

– أثبتت العديد من الدراسات العلمية ومنها رأي الدكتور جابر القحطاني أن الدخن يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان وبالتالي وقاية الإنسان من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض الضارة مثل السرطان وغيرها.

فوائد الدخن في التخلص من الوزن الزائد

– الدخن هو أحد الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية كما أشرنا، لهذا فإن تناوله يؤدي إلى الشعور بالشبع ويعمل على كبح الشهية الأمر الذي يقلل الإقبال على تناول الطعام.

– يحتوي الدخن على كمية قليلة من السعرات الحرارية لهذا فإن تناوله لا يؤدي إلى الزيادة في الوزن.

– الألياف الغذائية الموجودة في الدخن تحسن من عملية الأيض وتحسن من عمل الأمعاء وبالتالي تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم مما يؤدي إلى التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

فوائد الدخن في وقاية الجسم من الأمراض

– الدخن من أكثر أنواع الحبوب المناسبة لمن يعاني من أمراض الربو والحساسية، لأن الدخن لا يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي.

– الدخن من الحبوب التي تحمي الإنسان من التعرض ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.

– أيضًا من فوائد الدخن المذهلة للجسم أنه يساعد في حماية الجسم من الإصابة بأمراض السكر لأنه يعمل على تنظيم معدل السكر في الدم، لهذا ينصح مرضى السكر من تناول الدخن بأمان بسبب آثاره الإيجابية.

– الدخن من الحبوب التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وبالتالي فهي تقي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

فوائد الدخن للحامل

– تحتاج المرأة الحامل إلى العديد من العناصر والفيتامينات التي تمدها وتمد الجنين بالصحة الجيدة، الدخن من الحبوب التي تفيد الجنين من الوقاية من الإصابة بالتشوهات بفضل حمض الفوليك الموجود فيه.

– يحتوي الدخن على كمية جيدة من الكالسيوم التي تفيد جسم المرأة الحامل في حمايتها من الإصابة بهشاشة العظام.

– نسبة الحديد الموجودة في الدخن تعمل على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الدم وبالتالي يقيها من خطر الإصابة بفقر الدم.