انت الان تتابع موضوع اسباب سواد الشفايف .. وطريقة ازالتها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الناس من مشكلة الاسوداد في منطقة الشفاه، هذه المشكلة تسبب لهم الضيق والتوتر لما تسببه لهم من إشراقه غير متألقة، لهذا سوف نوضح لكم أسباب الاسوداد في منطقة الشفاه وكيفية علاج هذه المشكلة والتخلص منها ببعض الطرق المنزلية الآمنة.

أسباب اسوداد الشفاه

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة اسوداد الشفاه وهي كالتالي:

– الإكثار من شرب الكافيين خاصة لدى الأشخاص التي تشرب كمية كبيرة من الكافيين، لهذا ننصحهم بتقليل نسبة الكافيين بقدر الإمكان لأنه يترك اللون الداكن على الشفاه.

– التدخين من أكثر العوامل التي تكسب الشفاه اللون الداكن لأن النيكوتين يحتوي على مواد سامة تؤثر على لون الشفاه.

– الحساسية لدى بعض السيدات من بعض مستحضرات التجميل، لهذا يجب على كل سيدة الاهتمام بالمكونات الفعالة لأي مستحضر تجميل تجربه قبل أن تقوم بوضعه على الشفاه.

– بعض النساء تتعرض لمشكلة التهاب الجلد أو تشقق الشفاه نتيجة نقص العناصر الغذائية في الجسم مما يجعلها تكثر من استخدام مستحضرات التجميل على الشفاه، هذا الأمر من الأسباب التي تؤدي إلى اسوداد الشفاه.

– الجفاف يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تلعب دور كبير في اكتساب الشفاه اللون الداكن، لهذا يجب على الشخص الحرص على شرب كميات كافية من الماء كل يوم.

– لعق الشفاه بشكل مستمر أحد أسباب اسوداد الشفاه، لهذا يفضل أن تضع عليها مرطب شفاه تظل رطبة أفضل من الاستمرار في لعقها.

– التعرض لأشعة الشمس الحارقة أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة باسوداد الشفاه، لهذا لا ننصحك بالإكثار من التعرض لأشعة الشمس لعدم إصابة شفاك باللون الأسود.

– العامل الوراثي أحد الأسباب الرئيسية للتعرض لاسوداد الشفاه، في هذه الحالة يمكن أن تلجأ إلى التقشير بالليزر أو العلاج الطبيعي لهذه المشكلة.

– تناول الطعام الساخن يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتعرض الشفاه إلى اللون الداكن، خاصة لو كانت الشفاه لديها استعداد لاكتساب اللون الداكن.

– الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا خاصة لدى السيدات في فترة الحمل تعد من الأسباب الرئيسية التي تكسب الشفاه اللون الداكن.

– اتباع النظام الغذائي الغير صحي الذي يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية التي تسبب بالسلب على لون الشفاه.

– تناول بعض الأدوية التي يكون من آثارها الجانبية حدوث اسوداد في بعض الأماكن في الجسم ومنها منطقة الشفاه.

– قد يكون السبب هو استخدام بعض الأنواع الغير معروفة من معجون الأسنان التي تحتوي على مواد كيميائية تساهم في اكتساب الشفاه اللون الداكن.

– التغيرات الهرمونية قد تكون أحد الأسباب الشائعة في اكتساب الشفاه اللون الداكن خاصة مع التقدم في العمر.

الوصفات الطبيعية والمنزلية للتخلص من مشكلة اسوداد الشفاه

هناك بعض المستحضرات الطبيعية التي يمكن أن تقضي على هذه المشكلة ومنها:

خلطة زيت جوز الهند

– يستخدم زيت جوز الهند مرطب للشفاه وخاصة في أثناء النهار وأثناء التعرض لأشعة الشمس، لهذا ينصح بوضع كمية بسيطة من هذا الزيت على الشفاه والقيام بتوزيعها على الأطراف والاستمرار في وضعه كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

مقشر الليمون والعسل

مقشر الليمون والعسل يعتبر من أفضل الخلطات لعلاج اسوداد الشفاه وتفتيحها والتي يمكن إعدادها في المنزل؛ لأن الليمون يتميز بأنه يعمل على تقشير الشفاه وإزالة التصبغ منها، أما العسل فيقوم بتغذية الشفاه ويجعلها وردية.

المكونات

– حبة من الليمون.

– ملعقة واحدة من العسل.

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– قطعة قماش ناعمة.

– القليل من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

1- يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس.

2- يوضع هذا الخليط على الشفاه ويترك لمدة ساعة.

3- يتم التخلص من هذا الخليط من خلال استخدام قطعة من القماش المبللة بالماء برفق.

الغليسيرين

الجفاف هو أحد مسببا جفاف الشفاه، لذلك وفقد وجد أن الغليسرين يعمل على إنعاش الشفاه وترطيبها ومنع جفافها مما يؤدي للتخلص من اسوداد الشفاه وتصبغها.

المكونات

– غليسرين.

– قطعة قطن.

طريقة التحضير والاستعمال

1- يتم وضع الغليسرين على قطعة القطن والقيام بمسح الشفاه بها قبل الذهاب للنوم.

2- تكرار هذه العملية كل ليلة للحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح

خل التفاح يعتبر أحد الأحماض التي تساعد على التخلص من الاسوداد في منطقة الشفاه، لكن يحذر من وضع هذا الخل على الشفاه من الصباح إلى المساء لعدم تعرض أنسجة الجلد للتلف.

المكونات

– ملعقة واحدة صغيرة من خل عصير التفاح.

– ملعقة واحدة صغيرة من الماء.

– قطن.

طريقة التحضير والاستعمال

1- يجب في البداية القيام بتمييع الخل في الماء، ثم وضع المزيج على قطنة ومسح الشفاه بها.

2- يترك المزيج حتى يجف.

3- تغسل الشفاه بالماء الفاتر بعد مدة تتراوح من 10-12 دقيقة.

4- يمكن تكرار هذه العملية مرة واحدة يومياً.