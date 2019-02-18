شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الكوليسيستوكينين هرمون التحكم فى عملية الهضم والشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل جهاز وعضو من أعضاء الجسم تتحكم فيها مجموعة معينة من الهرمونات التى تنظم عملها بصورة كبيرة، احد هذه الهرمونات هو هرمون الكوليسيستوكينين المتحكم فى عملية الهضم والشهية.

ما هو وظيفة الكوليسيستوكينين

يتم إنتاج الكوليسيستوكينين من قبل خلايا توجد في بطانة الاثني عشر، ويتم إطلاقه أيضا من قبل بعض الخلايا العصبية في الدماغ، حيث يعمل على نوعين من المستقبلات الموجودة في جميع أنحاء القناة الهضمية والجهاز العصبي المركزي.

الوظائف الأكثر شهرة لهذا الهرمون وفقا لتقرير موقع " yourhormones " هي تحكمه في عملية الهضم والشهية، حيث يحسن الهضم عن طريق إبطاء إفراغ الطعام من المعدة وتحفيز إنتاج الصفراء في الكبد ، وتعمل الصفراء كالمنظف الذي يجعل قطرات الدهون أصغر حتى يمكن للأنزيمات أن تكسرها بسهولة أكبر، كما يزيد من إطلاق السوائل والإنزيمات من البنكرياس لتكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

يرتبط الكوليسيستوكينين أيضا في شهية الشخص عن طريق زيادة الإحساس بالامتلاء على المدى القصير، أي أثناء الوجبة وليس بين الوجبات، قد يحدث هذا بسبب التأثير على مراكز الشهية في الدماغ وكذلك تأخير إفراغ المعدة ومع ذلك ، هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة.



كيفية التحكم فى الشهية

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كيف يتم التحكم في الكوليسيستوكينين؟

تتسبب الدهون والبروتين في المعدة في إطلاق الكوليسيستوكينين، حيث يمكن العثور على مستويات مرتفعة من كوليسيستوكينين فى الدم بعد 15 دقيقة من بدء الوجبة وتظل المستويات مرتفعة لمدة ثلاث ساعات بعد ذلك.

وجود مستويات منخفضة من الهرمون قد يسهم في تقليل الشعور بالامتلاء وصعوبة فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة.



هضم الطعام فى المعدة

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