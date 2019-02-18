- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بكام.. دكتور الخليج 365 يطلق خدمة للتعرف على أسعار وتكلفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر
وتتيح الخدمة التعرف على الأسعار الخاصة بالعمليات الجراحية والتجميلية المختلفة، بالأخص عمليات زراعة وتركيب الأسنان، وجراحات السمنة المختلفة تسهيلا على القراء فى اختيار ما يناسبهم منها.
وكذلك تتضمن الخدمة مقترحات ببعض المراكز العلاجية فى مصر المحترفة فى إجراء الجراحات المختلفة.
ولا يتطلب مشاركتك فى الخدمة سوى إرسال الإيميل الخاص بك، وكذلك نوع العملية التى تود إجراءها وسنرد عليك فى رسالة مفصلة بالأسعار الخاصة بالعملية، وأهم المراكز والأطباء المتخصصين فى إجرائها.
وتتراوح تكلفة عملية زراعة الشعر فى مصر ما بين 1000 – 1500 دولار أمريكى، تكلفة عملية تجميل المهبل تبدأ من سعر 1200 دولار، وتتفاوت على حسب كل حالة والتقنيات المستخدمة فى العملية.
وتبدأ تكلفة عملية تكميم المعدة فى القاهرة من 25 ألف جنيه مصرى، وقد تتجاوز فى بعض الأحيان 80 ألف جنيه، وتبدأ عمليات بالون المعدة من أسعار 15 ألف.
وفى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب
للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:
الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677
البريد الإلكترونى : [email protected]
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف بكام.. دكتور الخليج 365 يطلق خدمة للتعرف على أسعار وتكلفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.