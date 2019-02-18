اعرف بكام.. دكتور الخليج 365 يطلق خدمة للتعرف على أسعار وتكلفة العمليات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد دكتور الخليج 365 لإطلاق خدمة جديدة حول تكاليف أسعار العمليات الجراحية داخل مصر، فى مختلف التخصصات الطبية.



وتتيح الخدمة التعرف على الأسعار الخاصة بالعمليات الجراحية والتجميلية المختلفة، بالأخص عمليات زراعة وتركيب الأسنان، وجراحات السمنة المختلفة تسهيلا على القراء فى اختيار ما يناسبهم منها.





وكذلك تتضمن الخدمة مقترحات ببعض المراكز العلاجية فى مصر المحترفة فى إجراء الجراحات المختلفة.



ولا يتطلب مشاركتك فى الخدمة سوى إرسال الإيميل الخاص بك، وكذلك نوع العملية التى تود إجراءها وسنرد عليك فى رسالة مفصلة بالأسعار الخاصة بالعملية، وأهم المراكز والأطباء المتخصصين فى إجرائها.



وتتراوح تكلفة عملية زراعة الشعر فى مصر ما بين 1000 – 1500 دولار أمريكى، تكلفة عملية تجميل المهبل تبدأ من سعر 1200 دولار، وتتفاوت على حسب كل حالة والتقنيات المستخدمة فى العملية.

Advertisements



وتبدأ تكلفة عملية تكميم المعدة فى القاهرة من 25 ألف جنيه مصرى، وقد تتجاوز فى بعض الأحيان 80 ألف جنيه، وتبدأ عمليات بالون المعدة من أسعار 15 ألف.