شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتسبب التدخين فى توقف جسمك عن مكافحة السرطان؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت دراسة علمية حديثة قنبلة من العيار الثقيل، حيث اكتشفت أن تدخين السجائر يوقف الجسم من مكافحة سرطان الجلد القاتل، وفقا للبحوث.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن المدخنين والمدخنين السابقين أقل عرضة بنسبة 40% للنجاة من المرض بعد عشر سنوات من التشخيص مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا قط.

وأشار الباحثون من جامعة ليدز البريطانية إلى أن الاستجابة المناعية للمدخنين تعمل لكنها أقل فعالية.

وقالت البروفيسور "جوليا نيوتن-بيشوب" ، الكاتبة الرئيسية للدراسة الممولة من المملكة المتحدة لأبحاث السرطان، "إن جهاز المناعة يشبه الأوركسترا، مع قطع متعددة، والتدخين قد يفسد الطريقة التي يعمل بها معًا في تناغم ، مما يسمح للمناعة العمل ولكن ربما بطريقة غير منظمة".

واستخدمت الدراسة البيانات من أكثر من 700 مريض مصاب بالميلانوما "سرطان الجلد"، والذي يودي بحياة 2000 شخص في المملكة المتحدة كل عام ، و 9000 في الولايات المتحدة.

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ووجد البحث الذي نشر في دورية أبحاث السرطان أن الأشخاص الذين يدخنون لديهم معدل نجاة أقل بنسبة 40%.

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