انت الان تتابع موضوع اعراض خروج حصوة الحالب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ينتقل البول من الكلية إلى المثانة عبر أنابيب تسمى الحالب، وحصوة الحالب هو كتلة معدنية في الحالب، والتي قد تكون أو لم تكن قد نشأت في الكلية وسارت إلى أسفل في الحالب، وتبدأ الحصوة عندما تتبلور جسيمات المعادن في البول الراكد وتشكل كتلة، وإذا كان صغيرا بما فيه الكفاية، يمكن للحصوة فك الارتباط والمرور عبر الحالب والخروج من الجسم دون أن يلاحظها أحد عن طريق البول، وإذا كان حجمها كبيرا جدا، فقد يدخل في الحالب ويعرقل تدفق البول .

أسباب حصوة الحالب

في حين أن أسباب حصوة الحالب غير معروفة، من المرجح أن يكون الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي معرضين للخطر، وترتبط أيضا بعض الاضطرابات الأيضية مع تشكيل الحصوة، وكذلك أمراض الكلى الكيسي والتهابات المسالك البولية، والأشخاص الذين يعانون من التهاب الأمعاء المزمن قد يكونون أيضا عرضة لحصى الحالب، وعمليات الالتصاق المعوية أو جراحة المفصل (الفتحات الجراحية المنشأة في الجسم لتصريف النفايات) قد تسهم أيضا في ظهور الحالة، وفي مثل هذه الحالات قد يوصى بتحديد الأطعمة ذات المحتوى العالي من الأكسالات، بما في ذلك البنجر، والقمح، والمفرقعات بفول الصويا، والفول السوداني، الشوكولاته، والبطاطا الحلوة ، والسبانخ ، الراوند ، البامية ، أو الشاي الهندي الأسود، وقد تشمل البدائل التوت الأحمر، والفراولة ، والمربى ، والكبد ، والكرفس ، والعنب .

أعراض حصوة الحالب

إذا كانت حصوة الحالب صغيرة، فلن يسبب أي أعراض، وإذا كان كبيرا بما يكفي ليصبح انسدادا، فسوف يعوق تدفق البول ويصبح مؤلما للغاية، وسيكون مصحوبا بالتشنج في منطقة الكلى والبطن السفلي، والذي قد ينتشر لاحقا إلى الفخذ، وبينما يحاول الجسم طرد الحصوة، قد يظهر البول ورديا من الدم، وقد يكون التبول أكثر تكرارا ومؤلم، ومسببا للحرق، والحمى المصاحبة والقشعريرة تشير إلى وجود العدوى، وعند علاج حصوة الحالب سيعود البول طبيعي دون ودوم ألم، وسيصبح لونه مرة أخرى طبيعيا .

تشخيص حصوة الحالب

قد تظهر الحصوات الصغيرة بما يكفي لعدم التسبب بالأعراض على الأشعة السينية، ويمكن الكشف عن المواد التي قد تتسبب في تشكل الحصوة عن طريق اختبارات الدم والبول، وقد يوصى أيضا بإجراء فحص CT للمسح البولية، وفي بعض الحالات يتم استخدام التصوير الحوضي الوريدي (IVP) ، وهو تشخيص يستخدم اليود كعامل تباين مع الأشعة السينية لتشخيص حصوات الحالب .

علاج حصوات الحالب

العلاجات التي لا تتطلب استخدام العمليات الجراحية هي الأفضل دائما، وإذا كانت الحصوة صغيرة بما فيه الكفاية يمكن لنظام يومي للمريض شرب اثنين إلى ثلاث ليترات من الماء، فذلك يسبب مرور الحصوة بشكل طبيعي من الجسم، ويمكن التوصية بأدوية الألم، بالإضافة إلى أدوية المتابعة للتحكم في الأحماض أو القلويات في البول (العناصر الرئيسية للبلورات)، أو لتقليل الكالسيوم الذي يطلقه الكلى في البول ويساعد في احتجاز الكالسيوم في العظام .

وعند معالجة أحجار (struvite) المصابة، من المهم الحفاظ على البول خالية من البكتيريا بعد الإزالة من أجل منع المزيد من العدوى، ويمكن وصف المضادات الحيوية وتنفيس البول المنتظم، وإذا كانت الحصوة تسبب الألم، وتمنع تدفق البول ، وتسبب العدوى أو النمو، عادة ما تكون الجراحة ضرورية في هذه الحالات، وتتوفر خيارات جديدة غير جراحية وتنظيرية .

تفتيت الحصاة بموجات صادمة (ESWL)

بسبب سهولته على القيام به في العيادة الخارجية ويأخذ وقت قصير للشفاء، إذا كان ذلك مناسبا ويتم وصف عادة عملية تفتيت الأمواج خارج الجسم (ESWL) خارج الجسم، وهناك عدة أنواع من ESWL ، وبعضها يستخدم الأشعة السينية وبعضها يستخدم الموجات فوق الصوتية، وكل هذه المعالجات تكسر الحجارة إلى جزيئات ذات موجات صدمة من خارج الجسم، من خلال الجلد والأنسجة، وما تبقى من الحصوات تمر من الجسم بشكل طبيعي، وإذا لزم الأمر يتم وضع الدعامة من خلال المثانة في الحالب للمساعدة في تدفق البول، ويتم إجراء هذا العلاج تحت التخدير .

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الجراحة عن طريق الجلد

عملية إزالة كرفت الصفائح الدموية في المقام الأول هي لإزالة الحصوات الكبيرة أو الحصوات في مكان لا يستجيب ل ESWL في عملية إزالة الحصوات المزمنة، ويتم إجراء شق صغير مباشرة إلى الكلية حيث يتم استخدام جهاز يسمى كليفروبكت لتحديد موقع الحصوة وإزالته، ويتم تقسيم الحصوات الكبيرة إما عن طريق الموجات فوق الصوتية أو جهاز كهربائي هيدروليكي، ويتطلب هذا الإجراء الإقامة في المستشفى لعدة أيام .

إزالة الحصوات من خلال تفتيتها

تستخدم فقط للحصوات في الحالب الأوسط والأسفل، ولا يتطلب إزالة هذه الحصوات شق، بدلا من ذلك يتم إدخال ureterscope الألياف البصرية من خلال المثانة في الحالب لتحديد موقع الحصوة، والتي يتم استخراج إما مع جهاز تشبه القفص أو تهشم مع موجات الصدمة، ويمكن استخدام الدعامة للمساعدة في تدفق البول .

متى تذهب الى الطبيب بسبب حصوة الحالب

قم بتحديد موعد مع طبيبك إذا كانت لديك علامات وأعراض تزعجك، أو التماس الرعاية الطبية الفورية إذا واجهت :

1- ألم شديد بحيث لا يمكنك الجلوس أو العثور على وضع مريح .

2- ألم يرافقه الغثيان والقيء .

3- ألم يرافقه حمى وقشعريرة .

4- دم في البول .

5- صعوبة في التبول .