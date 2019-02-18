ما العلاقةُ بين أسنان الأطفال وصحّتهم النفسيّة والعقليّة مستقبلاً؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف باحثون أمريكيون، أنّه من الممكن الاعتماد على أسنان الأطفال، كمؤشر دالٍ على خطر تعرّضهم لمشكلات في الصحة العقلية، مستقبلاً، موضّحين، أنّ ذلك سيساعد على معالجة الأطفال المعرّضين لتلك المشكلات، منذ بدايتها، وقبل أنْ تتطوّر.

وحلّلتْ الدكتورة إرين دان، من مستشفى ماساتشوستس العام، أنّ الأسنان اللبنية، والصحة العقلية لـ 37 طفلاً صغيرًا، على مدار عدّة سنوات، واتّضح من النتائج البحثية، أنّ الأطفال الذين يكون لديهم طبقة مينا رقيقة، يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات بعينها، من ضمنها، الميل إلى العدوانية، عدم الاهتمام، الاندفاع، والخصومة.

وأضافتْ الدكتورة دان، أنّ الأسنان مؤشّر جيد لمعرفة مدى تراجع الوضع الاجتماعيّ، والاقتصادي، الذي يعتبر من أكبر عوامل الخطر بالنسبة لتردّي الصحة العقلية عمومًا.

وتابعتْ دان بقولها "قضينا عقودًا من الزمن، نحن العلماء، في إطار مساعينا، لإيجاد طرق نحدّد من خلالها الأشخاص - وخصوصًا الأطفال - المعرّضين لخطر مشاكل الصحة العقلية في المستقبل. وها نحن قد بدأنا في كشف ذلك الغموض، من خلال الأسنان، وهو الأمر الذي لم نكن نتوقّعه، لعدم الاهتمام باستخدام الأسنان في الطبّ النفسيّ".