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انت الان تتابع موضوع اخطاء تمارين السكوات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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تمارين السكوات تعتبر أحدث صيحة من التمارين الرياضية التي انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية ، وذلك أنها بسيطة وليست معقدة مثل اغلب التمارين الرياضية التي تحتاج إلى ألات رياضية وأجهزة باهظة الثمن التي لا يستطيع اغلب الأشخاص اقتناءها في المنزل نظراً لثمنها الباهظ بالنسبة للبعض ، وأيضاً لأنها تحتاج إلى مساحة كبيرة من المنزل ، ولكن ما يميز تمارين السكوات عن غيره هو أنها من السهل القيام به في المنزل بمفردك دون الذهاب إلى صالات رياضية ، ولكن هناك جانب سيئ في الأمر وهو أنك تكون عرضة بشكل أكبر للوقوع في عمل التمارين بشكل خاطئ مما سوف يسبب لك مشاكل في العظام والعضلات .
أخطاء عليك تجنبها وأنت تقوم بتمارين السكوات بمفردك
1-وضع الساقين
عندما تقوم بعمل التمارين الخاصة بعضلات الساقين ، تجنب أن يكون وضع ساقيك خاطئ مثل أن تقوم بثني قدميك إلى الداخل او الخارج اكثر من اللازم كما هو موضح بالصورة ، حيث أن الأرجل يجب أن يتناسب وضعها مع حجم الكتفين الخاص بالجسم ، فالوضع الصحيح ان يفتح الساقين بحيث يكونا موازيان لمساحة الكتف والقدمين مفتوجة قليلاً للخارج .
2- الوضع الخاطئ للظهر
من أكبر المشاكل التي يقع بها العديد من الأشخاص الذين يقومون بعمل تمارين السكوات في المنزل ، هي وضع الظهر أثناء التمرين ، حيث أن ثني الظهر أثناء تنفيذ التمارين يؤثر على عضلات أسفل الظهر مما يسبب مشكلات عديد لفقرات العمود الفقري .
3- وضع الرقبة
من أكثر الأخطاء شيوعاً والتي يقع فيها الأشخاص عند عمل تمارين السكوات هي الوضع الخاطئ للرقبة ، وبالتحديد النظر إلى أعلى عند تنفيذ تمارين رفع الأحمال بواسطة الكتفين ، حيث أن هذا الوضع يسبب مشكلات عديدة لفقرات العمود الفقري وفقرات الرقبة وبالأخص عندما تكون الأحمال ثقيلة .
4-وضع الركبتين
هناك خطوات محددة لتمارين السكوات مثل النزول بالأوزان إلى أسفل وثني الركبتين ، حيث أن عدم النزول إلى الأسفل وتنفيذ الخطوات الخاصة بالتمارين كاملة مما يؤدي إلى إجهاد العضلات وعدم نموها .
5- تنظيم النفس
هو أهم شيء يجب على أي شخص يقوم بعمل تمارين رياضية أن ينتبه لها جيداً ، حيث ان عدم التنفس بشكل صحيح بالتنظيم بين عملية الشهيق والزفير على ان تقوم بالزفير عند نهاية الحركة التي تقوم بها والشهيق قبل النزول أو رفع الاوزان ، فهذه الخطوات تزيد من قوة دفع الوزن .
6- تمارين العضلات السفلية للجسم
هو واحد من اهم تمارين السكوات على الإطلاق وأكثرهم شهرة وشيوعاً ، حيث أن هذا التدريب هو تدريب متكامل لعضلات الارداف والفخذين الداخلية والخارجية ، وأيضاً عضلات منتصف الظهر وعضلات البطن والخصر ويساعد على حرق دهون الجسم بأكمله ، ولكن من الممكن ان يسبب لك هذا التمرين مشكلات عديده في الركبتين في حالة تعدي الركبتين لأصابع القدمين كما هو موضح في الصورة .
7- تمارين البطن
أيضاً من الممكن أن تكون ضارة للجسم في حالة عدم شد عضلات البطن أثناء التمارين ، وأيضاً إذا جعلت الذقن تلامس الصدر ، حيث أن الوضع الصحيح هو أن تصبح كتفيك في ارتفاع يساوي 10 سم من الأرض ، وكذلك لا تجعل ذقنك تلامس صدرك ، ولذلك ينصح مدربون اللياقة البدنية بوضع كرة تنس بين ذقنك وصدرك أثناء التدريب إذا كنت لا تستطيع المحافظة على المسافة المطلوبة بينهم أثناء عمل تدريب البطن .
8- تمارين الفخذين والارداف
في حالة قيامك بتمرين تقوية عضلات الفخذين والظهر ، يجب أن تحرص على ان تكون ركبتك في وضع مستقيم اثناء نزولك بالجزء الأعلى من جسمك ، حتى لا تسبب أضرار لركبتك بسبب تحميل وزن نصفك الأعلى عليها ، وأيضاً يجب ان يكون الجزء الأعلى من الجسم مستقيم تماماً لتتجنب الأصابات التي تضر عمودك الفقري بسبب هذه الوضعية الخاطئة .
9- تمارين تقوية عضلات البطن والظهر
أيضاً التي تهدف إلى تقوية العمود الفقري إذا تمت ممارسته بطريقة خاطئة تكون اضراره كبيرة جداً ، فمن الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأشخاص هي التحميل على الفخذين ورفع الجسم إلى اعلى متكئين على الذراعين وعضلات الكتف ، مما يجهد عضلة الظهر الخلفية ويسبب ألم شديد ، حيث ان الطريقة الصحيحة لممارسة التمرين هو أن يكون الجسم مستقيم تماماً ، والمحافظة على الساقين مستقيمين وتقوم برفع الفخذين .
10- تمرين الانحناء على العمود
من الأخطاء أيضاً الأكثر شيوعاً التي يقوم بها الأشخاص عند ممارسة تمرين الانحناء على العمود التي تعمل على تقوية العضلة ذات الرأسين بالظهر ، هي انحناء العمود الفقري اثناء التمرين ، مما يتسبب في عمل ضغط على الظهر والعمود الفقري ، حيث يجب عليك ضمان أن يكون عمودك الفقري في وضع متوازن خلال ممارسة التمرين .
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