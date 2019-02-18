شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نوعاً من الأطعمة تخفض ضغط الدم.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أثبت دراسات عدة أن هناك أطعمة تعمل على استعادة ضغط الدم لوضعه الطبيعي أكثر من غيرها، وذلك عبر تنظيف الشرايين وإزالة اللويحات، والإسهام في زيادة تزويد الدم بالأكسجين لتغذية الأعضاء والمخ.

ومن الأغذية التي تسهم في حفظ توازن ضغط الدم وينصح من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم بالإكثار من تناولها:

– الجزر: غني بالبوتاسيوم، وينصح بشرب عصير الجزر الطبيعي يومياً، كونه يساعد في تنظيم ضربات القلب ويحافظ على وظائف الكلى.

– الثوم: علاج للعديد من المشاكل الصحية، وينصح بتناول 5 قطع صغيرة من الثوم يومياً ثم شرب كوب ماء، أو مزج ست قطرات من عصير الثوم مع أربع ملاعق صغيرة من الماء، فهو يخفض ضغط الدم ويقي من الإصابة بالنوبات القلبية.

– اللوز: لاحتوائه على المغنسيوم الذي يساعد على الاسترخاء واستعادة ضغط الدم إلى حالته الطبيعية، حيث تحتوي 30 غراماً من اللوز على 20% من المغنسيوم الموصى به يومياً.

– الجوز: غني بالأحماض الدهنية “اوميغا3” التي تقلل من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك داخل الشرايين، ويعتبر العديد من الباحثين أن عدم تناول الكمية الكافية من المكسرات والبذور تمثل خطراً غذائياً يتسبب بأمراض القلب والأوعية الدمية.

– بذور الكتان: تساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع بالتدريج حتى استعادة توازنه.

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– القرفة: أثبتت الدراسات أن القرفة تسهم في خفض ارتفاع ضغط الدم، كما تسهم في خفض “متلازمة الأيض” وخفض مستويات السكر في الدم، وخفض الكولسترول والدهون الثلاثية.

– السبانخ: لاحتوائها على البوتاسيوم، والفولات، والمغيسوم، لذلك تسهم في خفض ضغط الدم، بجانب احتوائها الألياف المفيدة صحياً.

– الموز: يسهم الموز بمد الجسم بكمية وافرة من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم الدورة الدموية وتعديل ضغط الدم.

– البنجر”الشمندر”: يعد أقوى علاج طبيعي لارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على النترات الطبيعية، حيث تتحول النترات إلى أكسيد النيتريك التي تعمل على تحسين ضغط الدم، ويفضل عصير البنجر الخام على البنجر المطبوخ.

– الخضراوات الورقية: الوريقات الخضراء تحد من أمراض القلب وتخفض ضغط الدم، لذلك يوصى بالإكثار من تناولها.

– الطماطم: كونها غنية بمادة مهمة جداً لجسم الإنسان وهي الليكوبين التي تتوافر أيضا في البطيخ، وهي ذات فوائد عظيمة لمن يعانون ضغط الدم المرتفع، كما تقي من التعرض لأمراض القلب.

– البطيخ: يحتوي على مادة الليكوبين التي تخفض ضغط الدم، ومادة سيترولين التي تزيد مخزون الجسم من أكسيد النيتريك الذي يساعد على الاسترخاء وخفض ارتفاع ضغط الدم.

– المانجو: أكدت بحوث أن تناول المانجو يسهم في خفض الدم المرتفع خلال ساعتين فقط، وهو يحتوي على مركبات تشفي القلب والأوعية الدموية وهي المانغيفيرين والكويرسيتين والغالوتانين.