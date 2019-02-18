الإمارات تنظم مؤتمرا لـ"الابتكار في علوم الإنعاش القلبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، المؤتمر العلمي السنوي الثاني للابتكار في علوم الإنعاش القلبي، ضمن فعاليات شهر الابتكار 2019 تحت شعار "ابتكر في الصحة"، وذلك في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة.

حضر المؤتمر صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة المدير التنفيذي للابتكار، والدكتور عصام حوير رئيس مركز الحوادث والطوارئ في مستشفى القاسمي، والدكتور محمد نصيف مدير التعليم الطبي المستمر في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية، وشارك فيه 18 محاضراً من أبرز خبراء الإنعاش من داخل الإمارات وخارجها كالمجلس الأوروبي للإنعاش وجمعية القلب الأمريكية وجمعية الإمارات لطب الطوارئ.



وسلط المؤتمر -الذي حضره 226 مشاركا من الفنيين والأطباء العاملين في مجال الإنعاش من مختلف مستشفيات الإمارات- الضوء على مستجدات الابتكار في علوم الإنعاش القلبي ويندرج تحت مظلة المؤشر الوطني الخاص بتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وتقديم خدمات صحية مبتكرة واعتماد أحدث الممارسات العلمية في علوم الإنعاش.

وتناول المحاضرون مجالات عدة من الابتكار في علوم الإنعاش وخبرة دولة الإمارات في استعمال تقنية الأكسجنة الغشائية خارج الجسم خلال عمليات الإنعاش في مجموعة من المداخلات العلمية كعلاج الجلطات الدماغية والأمراض ذات الصلة بارتفاع الحرارة والتحديات في إنعاش الأطفال.

وصاحب المؤتمر تنظيم ورشتي عمل متقدمتين عن تعليم مهارات الأكسجنة الغشائية خارج الجسم والتصوير بالموجات فوق الصوتية خلال عمليات الإنعاش.

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وأكد صقر الحميري أن المؤتمر يمثل منصة ابتكارية لتعزيز التعليم والتدريب في مجال الإنعاش القلبي في المنطقة؛ إذ ينعقد للمرة الثانية بمشاركة نخبة من أطباء القلب، لافتاً إلى النجاح المتميز لتنظيم المؤتمر بدورته الثانية وبناء علاقات علمية جديدة إضافة لتبادل الخبرات مع الاستشاريين المتخصصين في المنطقة ما يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في تحقيق إنجازات متقدمة في مجال الإنعاش القلبي، منوها بأن مركز التدريب والتطوير قدم أول برنامج على مستوى المنطقة لتدريب وترخيص مدربين معتمدين لجميع حالات الإنعاش من المجلس الأوروبي للإنعاش.

وتناول الدكتور عصام حوير جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة وبالتعاون مع جميع القطاعات الخاصة لتخفيض مسببات أمراض القلب وطرق الوقاية منها التوعوية والعلاجية وذلك وفق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

وتطرقت الدكتورة إليزابيت ماري مانسيني، رئيسة لجنة البرامج التعليمية لجمعية القلب الأمريكية، إلى آخر التحديثات العلمية ومدى تأثيرها على تدريب برامج الإنعاش وتحسين مردوديتها وانعكاسها الإيجابي على سلامة المصابين.

وأكدت الدكتور كارستن لوت، رئيس اللجنة العلمية للإنعاش القلبي المتقدم بالمجلس الأوروبي للإنعاش، ضرورة اتباع الأنظمة والبروتوكولات الحديثة في علوم إنعاش الإصابات بجميع أنواعها لتتماشى مع الجهود المتميزة التي يتبعها مركز التدريب والتطوير في تقديم برامج عالية الجودة من الدورات العالمية للإنعاش.