أم عراقيّة تلد 7 توائم طبيعيًا تحظى باهتمام عالميّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حظيتْ حالة أم عراقية، أنجبتْ 7 توائم (6 بنات وصبي) ولادة طبيعية، باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية، لا سيما بعد تعافي الأمّ والأطفال، والتأكّد من تحسّن حالتهم الصحية، بعد الولادة.

وأشارتْ بهذا الخصوص، صحيفة "مترو"، إلى أنّ الأمّ وضعتْ توائمها السبعة طبيعيًا، وهم الآن في حالة جيدة للغاية، وأنّها وضعتهم في أحد مستشفيات محافظة ديالي، شرق العراق.

وتمّ نشر صورًا للتوائم، وهم ينامون إلى جوار بعضهم، على السرير، بعد خضوعهم لسلسلة من الفحوصات الطبية.

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ورغم أنّه لم يتمّ الإعلان عن اسم الأم، البالغة من العمر 25 عامًا، إلا أنّ والدهم، ويدعى يوسف فضل، أكّد أنّه لا يفكّر هو، أو زوجته في إنجاب أطفال آخرين، لا سيما، وأنّ لديهما 3 أطفال بالفعل، أي أنّه مسؤول الآن عن 10 أطفال.

يُذكر، أنّ أوّل حالة تمّ تسجيلها لولادة 7 توائم، كانت في الولايات المتّحدة عام 1997، لزوجين من أيوا يدعيان كيني، وبوبي ماكوغي، وقد أتمّ توائمهما عامهم الـ 21 في نوفمبر الماضي.