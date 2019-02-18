شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حرقان المعدة.. ابعد عن التدخين ونصائح أخرى تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرقان المعدة من أكثر الأمراض التي يعاني منها الكثيرون، سواء نساء أم رجال، ونجد أن المصابين يرغبون في الوصول لأفضل الطرق للتخلص منها ومن الشعور بها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أكد التقرير، علي أن هناك نسبة كبير من الأشخاص يعانون من حرقان المعدة، وهو وجود ألم أعلى البطن ويتجه إلى العنق، وهناك بعض الأطعمة التي تسبب الشعور بهذا الألم، فنجد أن البعض يأخذ بعض الأدوية التي تساهم في القضاء على حرقان المعدة، ولكن لنجاح السيطرة عليها يجب اتباع بعض النصائح الغذائية الهامة، ومنها:

-إذا كنت تعاني من الإصابة بحرقان في المعدة فعليك تناول كميات قليلة من الطعام، ولذا ينصح بتناول 5 وجبات يوميا.

- لتجنب الشعور بحرقان المعدة يمكنك تناول الطعام ببطء فهذا يقلل من الشعور بحرقان المعدة.

-أكثر من السوائل ولكن بعد ساعتين من الطعام.

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-يمكنك ممارسة أي نشاط به حركة بعد تناول الطعام للتخلص منه.

-ابتعد قدر الإمكان عن تناول المشروبات الغازية والحكوليات والمشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي كما أن التدخين من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بحموضة ولذا تجنب هذه الأشياء.

-تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمقالي والأطعمة السريعة.

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