شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء سعوديون ينجحون في ابتكار تقنية جديدة لقص عظام الوجه والفكين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قام عدد من أطباء جراحة الوجه والفكين في إدارة طب الأسنان بمدينة الملك فهد الطبية، بالكشف عن تقنية طبية جديدة تسطيع تخفيف آلام المرضى وترفع من دقة العمليات الجراحية الخاصة بالوجه والفكين.

وقال مدير إدارة طب الأسنان، د. عبدالسلام الجباب، إن التقنية تعتمد على عمل أشعة مقطعية لعظام المريض، ثم طباعتها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد وتخطيط الحالة جراحيًا على النموذج الخاص بالمريض، وهو ما يمكن من عمل دليل جراحي يساعد الجراح على عملية قص العظم بدقة أعلى من الطرق التقليدية.

وأوضح أن هذه التقنية تسهم في تسهيل عمليات مرضى التشوه الخلقي في إطباق الفكين، ومرضى الشفة الأرنبية، وانحراف الفكين، مشيرًا إلى أنها تعطي دقّة أكبر أثناء قص وتثبيت الفكّين، كما يساعد على تقليل الوقت المتطلب لإجراء مثل هذه العمليات وسرعة إنجازها.

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وأشار إلى أن هذه التقنية تم عملها بالكامل تصميماً وطباعة بكوادر سعودية في مدينة الملك فهد الطبية، مؤكداً السعي الحثيث إلى إنشاء وحدة مركزية متقدمة للتخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام تطبيقاتها لخدمة المرضى.

يذكر أن مدينة الملك فهد الطبية تُعَدُ من أكبر المجمعات الطبية والأسرع تطوراً في الشرق الأوسط، وتفخر المدينة بما تضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وطنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ حيث تبتعث سنويًا العديد من الدارسين والمتدربين إلى أرقى الجامعات على مستوى العالم، كما يعقد فيها سنويا عشرات المؤتمرات العلمية العالمية والفعاليات الطبية والتثقيفية وورش العمل.

وتوظف المدينة كل هذه العناصر الحيوية لبلورة رسالتها تجاه المجتمع بتقديم رعاية صحية متخصصة ومبنية على البراهين العلمية ومعززةً بالتعليم والتدريب والأبحاث.

وقد حققت المدينة العديد من الإنجازات والاعترافات الدولية، وحصدت جوائز عالمية عدة خلال الأعوام الماضية، وستستمر على هذا النهج لتكون مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في مجال الخدمات الطبية المتخصصة.