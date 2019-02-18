للأم الحامل .. نصائح لتربية رضيعك

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - رغم أن الله زرع فى الاناث الحنان وحب الاطفال، إلا أن بعض الامهات حديثى الولادة، يجدن صعوبة فى تحمل مسئولية الرضيع، وفن تربية الرضيع ليست إختراع .. ولكن هو استعداد نفسى وقوة إرادة وصبر وتواصل غريزى بين الام والرضيع الذى لايستطيع الكلام فى بداية شهوره الاولى ويستعوض ذلك بالبكاء والصراخ.

و"الجمال" حرص على مساعدة الامهات حديثى الولادة، وسوف نستعرض فى هذا الموضوع عدد من النصائح الهامة ،التى تحتاجها الأم فى تربية رضيعها:



رعاية الطفل

يجب إعطاء الطفل حديث الولادة اهتماماً خاصاً، عن طريق مراقبته وحمله والتحدث إليه والقراءة والغناء له والنظر في عينيه بشكلٍ مباشر، فمن شأن هذه الأمور تعزيز نمو دماغ الطفل والنمو العاطفي والجسدي والعقلي بشكلٍ سليم.

الرضاعة

يجب أن تُرضع الأم طفلها رضاعة طبيعية كلّ ساعتين أو ثلاث ساعاتٍ على الأقل أو حسب حاجة الطفل، أمّا في حالة الرضاعة غير الطبيعية، فيجب أن تعطي الأم طفلها حليباً مرخصاً وموافق عليه من إدارة الأغذية والعقاقير، وأن تحرص على استخدام الماء المعقم وعلى تنظيف الزجاجات والحلمات تنظيفاً جيداً ودقيقاً، كما يجب عدم السماح للطفل بالنوم أثناء الرضاعة.

طلب مساعدة الآخرين

يُنصح باستشارة الآخرين من أصحاب الخبرة سواء الأم أو الجدة أو الطبيب، وطلب النصيحة منهم فيما يخص المولود الجديد، وطلب المساعدة من الأقارب في تحضير الطعام، والتنظيف، ورعاية الأطفال الآخرين.

تنظيم نوم الطفل

يجب تعويد الطفل على روتين نومٍ معين، ويُمكن للأم تحديد فترات نوم طفلها بالتحكم بكميات الحليب التي تعطيها للطفل قبل النوم، حيث إنّ الطفل ينام لفترةٍ أطول عندما يكون شبعاناً، ومع الوقت ستعرف الأم كمية الحليب التي تلزم لجعله ينام لوقتٍ معين، مع مراعاة أن يكون تقديرها صحيحاً حتّى ينام الطفل جيداً ولا تتسبب له بمشاكل واضطرابات في النوم.

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وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة تنويم الطفل على ظهره وليس بطنه؛ لأنّ النوم على البطن يتسبب بخنق الطفل وبالتالي وفاته.

إلباس الطفل القفازات

يقوم الأطفال في الأشهر الستة الأولى من حياتهم بخدش أنفسهم بكثرة، لذلك يجب على الأم إلباس الطفل حديث الولادة قفازاتٍ مخصصةٍ للأطفال الرضع لمنعه من خدش نفسه، ويُفضل أن تلبسه بدلاً من القفازات نوعية الملابس التي تكون القفازات ملتصقةً بها، حتّى تتجنب أن يكون القفاز كبيراً أو صغيراً على المولود.

المداعبة

يجب أن تنتبهي إلى الطريقة التي تداعبين بها طفلك، فالبعد عن العنف مهم جداً عند اللعب مع الطفل الرضيع حتى لا يشب على التعود على سلوك العنف.

الصراخ

حاولي أن تبتعدي عن الصراخ في وجه الطفل الرضيع حتى لا يتعود على أن الاحتياجات لا تتحقق إلا بالصراخ، كما أن الصراخ يولد طفلاً ضعيف الشخصية.

التحث مع الرضيع

تحدثي مع طفلك الرضيع باستمرار فرغم أنه لن يفهمك لكنه سيعتاد على كلامك وبالتالي سيكون مستمعاً جداً لما تقولين إذا كبر.. تكلمى معة بحنان وبطريقة إيجابية وامنحيه الفرصة للاستجابة وبدء التفاعل وممارسة اللعب.