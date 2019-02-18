شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد يريحك من جروبات «واتس آب» المزعجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يضع تطبيق «واتس آب» بنسخته الجديدة المستخدم أمام خيارات ثلاثة، ستسهل عليه ضبط إضافته لأي جروب كان.

الخيار الأول: هو السماح لأي كان أن يضيفك إلى أي مجموعة، كما هو الحال منذ إطلاق خدمة المجموعات.

الخيار الثاني: لن يسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك، أو أن تتلقى دعوة من مستخدمي تلك المجموعة ليكون لك خيار قبولها أو رفضها.

الخيار الثالث: لن يسمح لأحد بإضافتك لأي مجموعة، فبإمكانك إغلاق هذه الخدمة تماماً في وجه جميع أصدقائك، أو معارفك. وسوف يطلب التطبيق موافقتك إذا رغبت بالانضمام إلى أي من المجموعات التي دعيت إليها.