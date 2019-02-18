شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طريقة طبيعية للوقاية من السرطان.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشر موقع “Care2” المختص بالصحة 12 طريقة غذائية طبيعية، تساهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السرطان، وفق ما أشارت دراسة علمية حديثة.

ونصح الموقع حسب ما نقلت عنه “العربية نت”، بالتركيز على وجبات معينة والحرص على شراء عدد من المكونات بشكل دائم كي تكون متوفرة في المطبخ باستمرار، وهذه الطرق الـ 12 هي:

1- اللون البرتقالي:

نصح الموقع بإضافة المزيد من الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي، كالجزر والبطاطا الحلوة والقرع والمانجو والمشمش إلى غذائنا، لاحتوائها على كميات وفيرة من الكاروتين المضاد للسرطان، محذراً في الوقت نفسه من تناول الأطعمة المضاف إليها ألوان صناعية كونها من مسببات السرطان.

2- الابتعاد عن اللحوم المعالجة:

أكد خبراء التغذية الصحية أن اللحوم الباردة والهوت دوج والسجق والنقانق تحتوي على النيترات المسببة للسرطان، ولذا يفضل تجنبها والابتعاد عن تناولها.

3- الأغذية العضوية:

أكدت تجارب علمية أجريت مؤخراً أن تناول الأغذية العضوية بدلاً من تناول الخضراوات والفواكه التي ربما تكون محملة بالمبيدات، يخفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25% بشكل عام، وبنسبة 73% فيما يتعلق بسرطان الأعضاء الليمفاوية.

4- الطهي عند درجة حرارة منخفضة:

حين يتم تسخين اللحوم عند درجة حرارة مرتفعة يتلامس اللحم مع اللهب، وقد ينتج عن ذلك تكون مركبات تسمى الأمينات غير المتجانسة، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وكلاهما يتسبب في السرطان.

5- تناول أطعمة تحتوي على فيتامين “سي”:

هذا الفيتامين مضاد قوي للأكسدة ويحارب الجذور المرتبطة بالسرطان، ويوجد في عدد من الفواكه والخضراوات.

6- الخضراوات الخردلية:

الخضراوات الخردلية أو الكرنبية كالبروكلي والكرنب والقرنبيط، تحتوي على الغلوكوسينولات التي تشكل مركبات واقية من السرطان.

7- تناول الخضر الورقية:

الشمندر واللفت والخس والسبانخ والجرجير غنية بالفيتامينات والمعادن، التي تساعد في الحفاظ على نظام المناعة وتجعله قوياً لمحاربة الخلايا السرطانية.

8- قلل السكر:

السكر قد يكون أحد مسببات السرطان، فالمرض يحتاج لكمية كبيرة من الجلكوز الموجود في السكر من أجل البقاء، لذا يفضل الاعتماد على وسائل التحلية الطبيعية.

9- رش بعض القرنفل على الأطعمة والحلويات:

يحتوي القرنفل على العديد من المركبات المضادة للسرطان، حيث أثبتت التجارب أن جميع تلك المركبات تمتلك خصائص مضادة لهذا المرض.

10- تناول بعض الجوز:

يحتوي الجوز أو عين الجمل على السيلينيوم، وأثبتت الدراسات أن نقص هذا المعدن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

11- الفاصوليا والتفاح:

تناول ربع كوب من الفاصوليا يومياً يمد الجسم بالمزيد من الألياف الطبيعية، التي تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء التي تتخلص من السموم المرتبطة بالسرطان، كما أن تناول تفاحة يومياً يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لاحتوائه على مغذيات نباتية.

12- إضافة الكركم:

أثبتت الدراسات أن الكركم يجعل السرطان يتضور جوعاً، كما أكدت الدراسات أن الكركم يقي من سرطان البروستاتا وسرطان القولون.