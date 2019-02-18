شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بتدليك الرأس مش بس للصداع.. يقلل ضغط الدم والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج الذى يعتمد على تدليك الرأس يمكن أن يوفر راحة من مختلف جوانب الصحة العقلية والجسدية، وكشف بحث أجراه مركز جامعة كاليفورنيا الطبى أن "التدليك الجيد للرأس يمكن أن يخفف من معدل ضربات القلب، ويخفض ضغط الدم ويزيد الدورة الدموية".

ويمكن أن يساعد التدليك، وفقا لتقرير موقع " telegraph"، فى تخفيف بعض الأمراض مثل:



تدليك الراس

يقلل ضغط الدم

يؤثر ضغط الدم المرتفع على ملايين الأشخاص على مستوى العالم، ويعرف أيضًا باسم القاتل الصامت، والنساء أكثر عرضة للمعاناة من هذه المشكلة بالمقارنة مع الرجال.

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدى أيضا للإصابة بالنوبة القلبية أو الفشل الكلوى، ومع ذلك اقترح البحث الطبى أن جلسات تدليك الرأس العادية يمكن أن تخفف من هذه الأعراض وتبقى ضغط الدم تحت السيطرة.

التدليك يحارب الأرق

يمكن أن تؤثر الحياة الشخصية والمهنية على صحتك دون أن تدرك، وكثيراً ما نتجاهل مثل هذه المشاكل الصحية، بعض المشاكل الرئيسية التى تحدث تشمل الأرق، تدليك الرأس يحسن من الدورة الدموية ويوفر الراحة الفورية، ما يسمح لك بالاسترخاء والشعور براحة فى الجسم بشكل صحيح.



الأرق

الصداع النصفى

وفقاً لدراسات مختلفة، يساعد التدليك الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفى ونوبات الصداع الأخرى مثل صداع الإجهاد، ويمكن أن تساعد جلسات تدليك الرأس على محاربة هذه الأعراض، وقد تواجه عددًا أقل من تدليك الرأس، ما قد يؤدى أيضًا إلى تحسين نوعية نومك وصحتك العامة.

التخلص من السموم فى الجسم

يخزن الجسم النفايات فى الجهاز الليمفاوى الذى ينتقل بعد ذلك إلى العقد اللمفاوية لتخرج من الجسم، يساعد التدليك على تحفيز تدفق الدم إلى الرقبة، ما يساعد على إزالة النفايات من الجسم، كما أنه يعزز نظام المناعة لديك.



الصداع النصفى

الحد من التوتر

عند التعرض للإجهاد ينتج الجسم الكثير من هرمونات التوتر، لذا يمكن أن يقلل تدليك الرأس من مستويات هرمونات التوتر، كما يمكن أن يساعدك أيضًا على زيادة مستويات الطاقة وتقليل الألم وتحسين الصحة الجسدية والعقلية بشكل عام.

يساعد على حل مشاكل التنفس

تدليك الرأس يحل مشاكل الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجيوب الأنفية والحساسية، عندما تشد العضلات التى تساعدك على التنفس، يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى التنفس، كما يخفف هذه العضلات ما يحسن من القدرة على التنفس.

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