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ما هي فوائد الموميان للصحة و الجسم ، هذه المقالة سوف نتعرف فيها على الموميان و فوائدها و كيف ظهرت في حياتنا ، منذ آلاف السنين كانت الموميان و ما زالت معجزة الحياة التي ما زلنا نكتشفها اليوم.
ما هي الموميان ؟
الموميان كما يسميها البعض “silagate” أو “shalagite” أو “الموميان” ، هي مادة سوداء تنبع في قلب الصخور في الجبال ، و مفيدة للجسم في علاج العديد من الأمراض و الكسور ، و هي غنية و مفيدة و ضرورية للجسم ، و التي تصل محتواها من المعادن إلى 86 معادن.
كيف ظهرت الموميان
– يرجع اكتشاف الموميان إلى أحد الملوك الفارسيين القدماء الذين قرروا الصيد في يوم واحد ، بدأ الملك بمطاردة الكبش الذي لا يعرف ما إذا كان قد تعرض للضرب أم لا لكنه لا يستطيع العثور عليه ، و بعد أسبوع وجد الملك و رجاله الكبش في أحد الكهوف الجبلية ، و علقوا السهم دون أي ألم أو ضرر ، لقد مر وقت طويل قبل الإصابة.
– كان الكبش يلعق شيئا من الجبال عندما وجده ، طلب الملك أن يؤخذ إلى القصر و قتلوه هناك ، و عندما رأوا مكان الجرح وجدوا له ترويضه بالكامل ، و قد عرف وقتها الموميان الذي كان يمسح به الكبش في هذا الكهف ، و اكتشف الموميان الوقت و فائدته في علاج الجروح.
– حتى هذا الوقت و الموميان المستخدمة في علاج الكسور ، و تساعد على الشفاء و لا تزال تستخدم حتى الآن ، و لا يزال العديد من العلماء يجرون أبحاثًا على الموميان لاكتشاف فوائده المثلية الجنسية لها.
ما هي الأماكن التي يتم استخراج الموميان منها
الموميان هي مادة مفيدة جدا للجسم ، لذلك البعض يسميها بأكسير للحياة ، يتم استخراج الموميان من المناطق المدارية مثل:
– جبال الهيمالايا و الجبال القريبة هي أفضل أنواع الموميان.
– جبال كالكوتا في شمال باكستان.
– هناك أيضا بعض الانواع في أفغانستان و إيران .
فوائد الموميان
فوائد الموميان للصحة العامة
مادة الموميان لها فوائد كثيرة و هي مميزة لصحة الإنسان ، كما هو مذكور في كتب أول أطباء مسلمين ، و من بين هذه المزايا ما يلي
– علاج النسيان: تستخدم الموميان لتحفيز الذاكرة و تقليل نسيان الناس.
– علاج الكسور: تحتوي الموميان على مواد تساهم في ترميم الكولاجين ، و التي تتكون من العظام ، و تلعب دوراً مهماً في علاج الكسور.
– علاج المثانة: فوائد الموميان هي علاج قطع البول عند بعض الناس ، و يقضي على التهاب الإحليل و يحرر الجسم من السموم.
– البروتينات علاج التهاب البروستاتا و الأعراض المرتبطة بهذا الالتهاب.
– علاج ضعف الانتصاب: تستخدم الموميان لزيادة الكفاءة الجنسية لدى الرجال ، و تعد واحدة من أقدم الوصفات في الهند لعلاج مشاكل ضعف الانتصاب.
– علاج مشاكل الدم: الموميان تساهم في علاج مستويات الدم.
– الموميان هي منشط قوي جدا و منشط.
– يقوي الموميان كفاءة الكبد و يساهم في علاج مشاكله.
– علاج الجروح: تم استخدام الموميان القديمة في علاج الجروح و الكسور عند قدامى المحاربين ، و تضميد الجراح و تسريع الجرح.
– يحسن الدورة الدموية لأولئك الذين يأكلونه.
– علاج الألم: الموميان هي مكان جيد للألم الناجم عن الكسور و الإصابات المختلفة.
فوائد الموميان للنساء الحوامل
فوائد الموميان كثيرة للصحة العامة ، و لكنها تتميز بوجود بعض العوائد التي تفيد الحوامل و الممرضات بشكل خاص و هذه المزايا هي:
– خلال فترة الحمل تكون الأم معرضة بشكل خاص للعظام الضعيفة ، لأن الجنين يعمل على بناء جسدها عن طريق استعارة الطعام ، مثل الكالسيوم و الحديد و مختلف المعادن ، لذا فإن الأم الحامل هي الشخص الأكثر حاجة للموميان ، حيث تعوض الأم عن فقدان المعادن في الجسم ، و ذلك لأنه غنى بأكثر من 86 معدنًا مهمًا للجسم.
– تساعد الموميان على رفع مستوى الدم ، مما يساعد الأم على التخلص من فقر الدم ، حتى يكون لديها حمل صحي .
– و هو بديل لحمض الفوليك الذي تأخذه جميع النساء الحوامل ، بالنظر إلى الأم و نسبة الحديد التي تحتاج إليه أثناء الحمل.
– و هو يساهم في تقوية العظام ، و لكن يجب تناوله مع الحليب و المغذيات الصحية للحصول على النتائج المرجوة.
– تؤكل الموميان حبوب الكالسيوم التي تأخذها الحوامل أثناء الحمل ، و التي تسبب الأملاح ، كما ان لهذه المادة العديد من الفوائد الت لا يزال البحث جاري عنها من اجل تحري الدقة ، و قد عمل الكثيرين من اطباء الطب التكميلي او البديل على استخدامها ، و ذلك نظرا لما توفره من فوائد مذهلة ، نظرا لما تحتويه من معادن لازمة
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