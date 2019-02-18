انت الان تتابع موضوع فوائد الموميان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

ما هي فوائد الموميان للصحة و الجسم ، هذه المقالة سوف نتعرف فيها على الموميان و فوائدها و كيف ظهرت في حياتنا ، منذ آلاف السنين كانت الموميان و ما زالت معجزة الحياة التي ما زلنا نكتشفها اليوم.

ما هي الموميان ؟

الموميان كما يسميها البعض “silagate” أو “shalagite” أو “الموميان” ، هي مادة سوداء تنبع في قلب الصخور في الجبال ، و مفيدة للجسم في علاج العديد من الأمراض و الكسور ، و هي غنية و مفيدة و ضرورية للجسم ، و التي تصل محتواها من المعادن إلى 86 معادن.

كيف ظهرت الموميان

– يرجع اكتشاف الموميان إلى أحد الملوك الفارسيين القدماء الذين قرروا الصيد في يوم واحد ، بدأ الملك بمطاردة الكبش الذي لا يعرف ما إذا كان قد تعرض للضرب أم لا لكنه لا يستطيع العثور عليه ، و بعد أسبوع وجد الملك و رجاله الكبش في أحد الكهوف الجبلية ، و علقوا السهم دون أي ألم أو ضرر ، لقد مر وقت طويل قبل الإصابة.

– كان الكبش يلعق شيئا من الجبال عندما وجده ، طلب الملك أن يؤخذ إلى القصر و قتلوه هناك ، و عندما رأوا مكان الجرح وجدوا له ترويضه بالكامل ، و قد عرف وقتها الموميان الذي كان يمسح به الكبش في هذا الكهف ، و اكتشف الموميان الوقت و فائدته في علاج الجروح.

– حتى هذا الوقت و الموميان المستخدمة في علاج الكسور ، و تساعد على الشفاء و لا تزال تستخدم حتى الآن ، و لا يزال العديد من العلماء يجرون أبحاثًا على الموميان لاكتشاف فوائده المثلية الجنسية لها.

ما هي الأماكن التي يتم استخراج الموميان منها

الموميان هي مادة مفيدة جدا للجسم ، لذلك البعض يسميها بأكسير للحياة ، يتم استخراج الموميان من المناطق المدارية مثل:

– جبال الهيمالايا و الجبال القريبة هي أفضل أنواع الموميان.

– جبال كالكوتا في شمال باكستان.

– هناك أيضا بعض الانواع في أفغانستان و إيران .

فوائد الموميان

فوائد الموميان للصحة العامة

مادة الموميان لها فوائد كثيرة و هي مميزة لصحة الإنسان ، كما هو مذكور في كتب أول أطباء مسلمين ، و من بين هذه المزايا ما يلي

– علاج النسيان: تستخدم الموميان لتحفيز الذاكرة و تقليل نسيان الناس.

– علاج الكسور: تحتوي الموميان على مواد تساهم في ترميم الكولاجين ، و التي تتكون من العظام ، و تلعب دوراً مهماً في علاج الكسور.

Advertisements

– علاج المثانة: فوائد الموميان هي علاج قطع البول عند بعض الناس ، و يقضي على التهاب الإحليل و يحرر الجسم من السموم.

– البروتينات علاج التهاب البروستاتا و الأعراض المرتبطة بهذا الالتهاب.

– علاج ضعف الانتصاب: تستخدم الموميان لزيادة الكفاءة الجنسية لدى الرجال ، و تعد واحدة من أقدم الوصفات في الهند لعلاج مشاكل ضعف الانتصاب.

– علاج مشاكل الدم: الموميان تساهم في علاج مستويات الدم.

– الموميان هي منشط قوي جدا و منشط.

– يقوي الموميان كفاءة الكبد و يساهم في علاج مشاكله.

– علاج الجروح: تم استخدام الموميان القديمة في علاج الجروح و الكسور عند قدامى المحاربين ، و تضميد الجراح و تسريع الجرح.

– يحسن الدورة الدموية لأولئك الذين يأكلونه.

– علاج الألم: الموميان هي مكان جيد للألم الناجم عن الكسور و الإصابات المختلفة.

فوائد الموميان للنساء الحوامل

فوائد الموميان كثيرة للصحة العامة ، و لكنها تتميز بوجود بعض العوائد التي تفيد الحوامل و الممرضات بشكل خاص و هذه المزايا هي:

– خلال فترة الحمل تكون الأم معرضة بشكل خاص للعظام الضعيفة ، لأن الجنين يعمل على بناء جسدها عن طريق استعارة الطعام ، مثل الكالسيوم و الحديد و مختلف المعادن ، لذا فإن الأم الحامل هي الشخص الأكثر حاجة للموميان ، حيث تعوض الأم عن فقدان المعادن في الجسم ، و ذلك لأنه غنى بأكثر من 86 معدنًا مهمًا للجسم.

– تساعد الموميان على رفع مستوى الدم ، مما يساعد الأم على التخلص من فقر الدم ، حتى يكون لديها حمل صحي .

– و هو بديل لحمض الفوليك الذي تأخذه جميع النساء الحوامل ، بالنظر إلى الأم و نسبة الحديد التي تحتاج إليه أثناء الحمل.

– و هو يساهم في تقوية العظام ، و لكن يجب تناوله مع الحليب و المغذيات الصحية للحصول على النتائج المرجوة.

– تؤكل الموميان حبوب الكالسيوم التي تأخذها الحوامل أثناء الحمل ، و التي تسبب الأملاح ، كما ان لهذه المادة العديد من الفوائد الت لا يزال البحث جاري عنها من اجل تحري الدقة ، و قد عمل الكثيرين من اطباء الطب التكميلي او البديل على استخدامها ، و ذلك نظرا لما توفره من فوائد مذهلة ، نظرا لما تحتويه من معادن لازمة