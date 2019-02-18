انت الان تتابع موضوع ايهما افضل التقشير البارد او الفراكشنال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ندوب حب الشباب ، التجاعيد ، بقع سوداء ، أي من هذه الأسماء يؤرقك ؟ لسوء الحظ عندما نصاب بذلك نجد أنفسنا في حالة ذعر ، من منتجات العناية بالبشرة التي تدعي علاج بقع العمر إلى عمليات البحث على الإنترنت التي لا نهاية لها ،و نبدأ في البحث في كل مكان على أمل العثور في نهاية المطاف على هذا العلاج “السحري” لمحو كل هذا.

هناك العديد من الحلول ابتكرتها تقنيات التقشير الكيميائي و العلاج بالليزر ، وهما إجراءات تجديد الجلد التي تزيل المناطق المتضررة لتشجيع تجديد الجلد ، فما الفارق بين هذه التقنيات الحديثة و ما افضلية استخدام كلا منهما؟

الفرق بين التقشير البارد او الفراكشنال

– التقشير البارد والعلاج بالليزر الفراكشنال هي إجراءات تجديد البشرة التي تزيل الجلد القديم لتعزيز نمو الجلد الجديد ، و تستخدم كلا العلاجات عادة لتقليل ندبات حب الشباب وفرط التصبغ ، والحد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، وتصحيح مشاكل تلف الشمس مثل بقع العمر.

– قبل كل شيء ، ما يميز التقشير البارد و العلاج الفراكشنال هو الإجراء نفسه ، كما يشير الاسم بالفعل ، يستخدم أحد الحلول الكيميائية لإزالة الجلد و يستخدم الآخر الليزر.

– تستخدم التقشير البارد محاليل حمضية ذات نقاط قوة مختلفة لمعالجة الطبقة الخارجية من الجلد ، و هناك ثلاثة أنواع من التقشير: تقسيمات سطحية ومتوسطة وعميقة ، التقشير الكيميائي البارد سطحي (مثل قشور VI Peel® و lactic acid) يعتبر لطيفًا و يستعمل أحماضًا خفيفة لتقشير البشرة بشكل خفيف ، و التقشير البارد المتوسط ​​(مثل قشور حمض الجليكوليك وقشور TCA) هي أكثر تطفلاً و تخترق الطبقة الوسطى والطبقة الخارجية من الجلد ، و التقشير البارد العميق (مثل قشور حمض الفينول) هو الأقوى ، باستخدام الأحماض القوية ليس فقط اختراق الجلد ، ولكن إزالة خلايا الجلد التالفة.

– تستخدم علاجات إعادة تسطيح الليزر حزمًا من الضوء لاختراق الجلد ، وإزالة طبقة واحدة في كل مرة ، و تسمح طريقة الليزر الفراكشنال لعملية إزالة أكثر دقة ، ولكنها عمومًا أكثر تكلفة من التقشير الكيميائي ، وفقًا لإحصاءات عام 2017 من الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل ، هناك نوعان من أنواع الليزر الفراكشنال: أشعة الليزر الجرثومية (مثل CO2 و erbium) فهي أكثر كثافة ولكنها تقدم أفضل النتائج عن طريق تبخير الجلد ، والليزر غير الجرمي (مثل Fraxel) أقل تطفلاً على الجلد وتسخين الجلد بدلاً من تدميره ، قد يتطلب الأمر جلسات متعددة للحصول على أفضل النتائج.

– ومع ذلك ، يلاحظ الدكتور شاه أنه على الرغم من اختلاف التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر ، إلا أن هناك بعض التداخل في الفوائد التي يقدمونها والقضايا التي يقومون بتصحيحها. “على سبيل المثال ، يمكن لتقشير كيميائي قوي (ثلاثي كلورو أسيتيك) أن يوفر إعادة تسطيح مماثل لليزر الذي يعاود الظهور ، أو يمكن استخدام كل من القشور والليزر لتحسين حب الشباب و الندبات و غيرها.

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– يختلف الإجراءان أيضًا اعتمادًا على لون البشرة ، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أكثر فائدة من التقشير الكيميائي ، حيث أن القشور هي علاج فعال ضد فرط التصبغ ، و غالبًا ما تكون نغمات البشرة الداكنة عرضة لمشاكل فرط التصبغ مثل PIH (فرط تصبغ ما بعد الالتهاب) بسبب زيادة كمية الميلانين في الجلد ، و تستخدم التقشير الكيميائي محاليل حمضية لتحفيز إنتاج الكولاجين وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تخترق البشرة الداكنة بشكل أفضل وتعالج التصبغ.

ما هي الأنواع الشائعة من التقشير ؟

– درجة سطحية و هو عبارة عن تقشير لطيف غير مؤلم نسبيًا فعال على جميع أنواع البشرة ، مصنوع من مزيج من حمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، ريتين أ ، حمض الساليسيليك ، الفينول ، وفيتامين ج. يستخدم غالباً لعلاج فرط التصبغ وأضرار الشمس العكسية.

– قشر اللاكتيك (النصف السطحي): قشر اللاكتيك مشتق من الحليب ويعمل بشكل أفضل على البشرة الجافة والحساسة ، فهو يساعد على توازن درجة الحموضة في البشرة ويقشر برفق عن طريق إذابة خلايا الجلد الميتة.

– قشر جلايكوليك (درجة متوسطة): قشر جلايكوليك مصنوع من حمض الجليكوليك الذي يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين عن طريق استهداف الطبقة الخارجية للجلد. وغالبا ما يستخدم لعلاج ندبات حب الشباب / حب الشباب وتشديد المسام.

– قشر TCA (درجة متوسطة): يستخدم TCA قشر حمض trichloroacetic وهو أكثر عدوانية من قشر الجليكوليك. غالبا ما يستخدم لتصحيح مشاكل صبغ الجلد وتخفيف التجاعيد.

– قشرة الفينول (درجة عميقة): قشر الفينول يخترق الجلد بقوة لعلاج مشاكل التجاعيد والتلون. وغالبا ما يتطلب وقتا طويلا للتعافي وقد يشعر بعدم الارتياح مقارنة مع القشور أكثر اعتدالا.

ما هو العلاج الأفضل لبشرتي ؟

كل هذا يتوقف على نوع بشرتك واهتماماتك ، اذا كان لديك لون بشرة أكثر قتامة ، يحذر الدكتور شاه من أن جميع التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر لا يلائم لون البشرة الداكن. و اذا كنت غير متأكد من وضعك؟ دائما عليك استشارة طبيب امراض جلدية.