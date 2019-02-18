انت الان تتابع موضوع نشرة تعليمات حبوب اومفيل Omvil والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر دواء اومفيل من أدوية علاج التهابات الأنف، حيث يساعد على علاج التهاب الأنف التحسسي بالإضافة لدوره الهام في علاج الكحة والطفح الجلدي الناتج عن الإصابة بحساسية شديدة كالارتكاريا، ويطلق على الاسم العلمي للدواء كلورفينيرامين، وسنتعرف من خلال هذا المقال على تعليمات استخدام الدواء وأهم خصائصه.

نشرة تعليمات دواء أومفيل أقراص Omvil Tablets

يستخدم هذا الدواء في علاج جميع حالات التهاب الأنف التحسسي، كما يساعد على علاج الحكة الجلدية والطفح الجلدي الناتج عن الحساسية وعلاج جميع أعراض حمى القش، وأما عن تعليمات استعمال الدواء فيفضل أن يتم تناوله بشكل مستمر في وقت المساء خلال تناول الطعام أو بدونه، وتعد الجرعة المناسبة للأشخاص البالغين من أجل علاج إلتهاب الأنف التحسسي ومرض الارتكاريا وحمى القش هي ٤مجم من خلال الفم وذلك كل أربع إلى ست ساعات تقريباً.

وتعد الجرعة القصوى منه هي للأشخاص البالغة ٣٢ مجم في اليوم الواحد للبالغين، وأما عن الجرعة المحددة من الحقن من أجل علاج إلتهاب الأنف التحسسي من ١٠ إلى ٢٠ مجم سواء بالعضل أو بالوريد أسفل الجلد مرة واحدة فقط. وفيما يتعلق بتعليمات استخدام الدواء لكبار لسن فهى ٤مجم من خلال الفم مرتين باليوم، والجرعة المحددة للأطفال الأكبر من سن ستة أشهرهي 1 مجم من خلال الفم مرتين باليوم كل 12 ساعة، مع ضرورة تنظيم الجرعات للأشخاص المصابة بالكلى ويجب الإلتزام بالجرعات المحددة من الطبيب وعدم مضاعفة الجرعة.

المضاعفات الجانبية لدواء أومفيل Omvil

1- الشعور بالإرهاق والدوار المستمر، مع الرغبة في النوم.

2- ضعف شديد بالعضلات والشعور المستمر بالأرق والتوتر.

3- إسهال أو الإمساك في بعض المرضى.

4- زيادة في عدد ضربات القلب.

5- إنخفاض بضغط الدم وحدوث إرتفاع به في بعض الأوقات.

6- جفاف بمنطقة الفم وكذلك الحنجرة والأنف.

7- إحتباس البول والسوائل بالجسم.

8- تشويش بالرؤية وعدم القدرة على القيادة.

9- إلتهاب شديد بالأذن ويصاحبه طنين بها.

10- إضطرابات في الأعصاب، والشعور بتوتر عصبي.

11- ضيق بالصدر وعدم القدرة على التنفس بسهولة.

12- الشعور بصداع وإنسداد بالأنف.

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موانع الإستعمال لحبوب أومفيل Omvil

1- يجب أن يتم تنظيم الجرعات المحددة من الدواء للأشخاص التي تعاني من مشاكل بالكبد.

2- يحذر تمامًا تناول هذا الدواء مع جميع أنواع المشروبات الكحولية المختلفة وكذلك مع الأدوية المنومة والمهدئة.

3- يحذر من استخدامه من جانب مرضى الربو والأشخاص التي تعاني من مشاكل بالجهاز التنفسي.

4- لايوصي بإستعماله من جانب الأشخاص التي تعاني من وجود حساسية مفرطة من الدواء والمكونات التي تدخل به.

5- يحذر من تناوله من جانب الأطفال المبسترين.

6- يجب عدم تناوله في حالة جميع المرضى التي تعاني من تضخم في البروستاتا أو ضيق بالقرحة الهضمية أو حدوث إنسداد بمخرج المعدة.

7- ينصح بعدم استخدامه أيضًا مع كبار السن والمسنين، وفي حالة الضرورة القصوى يجب عدم الإفراط في تناوله لفترة طويلة من الوقت منعًا لحدوث مضاعفات جانبية خطيرة تهدد حياة المريض.

8- فيما يتعلق بتناول هذا الدواء خلال وقت الحمل فيحذر من استعماله بدون أن يتم إستشارة الطبيب المعالج للحالة وكذلك في الحالات الضرورية التي تستدعي تناوله فقط، كما من الملاحظ أيضًا أنه يجب تناول هذا الدواء في وقت الرضاعة الطبيعية وذلك لأن معظم الدراسات والأبحاث أكدت على أن هذا الدواء يمر مع حليب الأم المرضعة، وبالتالي يمثل ضرر كبير على صحة الطفل الصغير.

9- يجب أن يتم الإحتفاظ بالدواء وتخزينه في درجة حرارة الغرفة العادية، مع تجنب تعرضه لأشعة الشمس بشكل مباشر، ويجب أيضًا أن يتم الإحتفاظ به بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال الصغار.

التفاعلات الدوائية لدواء حبوب أومفيل omvil مع غيره من الأدوية الأخرى

1- يفضل تجنب استعمال حبوب أومفيل مع دواء أبالوتاميد وذلك لأنه من المعروف أن هذا الدواء يقلل من تأثير المادة الفعالة التي توجد بهذا الدواء.

2- يحذر من تناوله أيضًا مع كل من أدوية الوكسادولين، و كذلك أدوية إيديلاليسيب.

3- يجب عدم استخدام أدوية إيزوكربوكسازيد مع نفس الدواء، وكذلك جميع أدوية المهدئات والمنومات يحذر من تناولها في نفس توقيت تناول حبوب أومفيل.

4- كذلك أدوية إيفاكافتور وترانيلسيبرومين يجب التوقف عن تناولهما خلال توقيت الدواء، لأنهما يؤثران بشكل واضح على المادة الفعالة للدواء وعلى طبيعة عمله أيضًا.

5- لايوصي بإستعمال أدوية علاج الإكتئاب كبروزالك ودواء زولوفت ودواء باكسيل.

6- يجب عدم تناول أدوية علاج البرد والإنفلونزا وكذلك الحساسية التي يوجد بها نفس المادة الفعالة للدواء، حيث من الأفضل عدم استعمالها خلال تناول هذا الدواء.