شكرا لقرائتكم خبر عن خطة صينية للحد من تناول السكر حفاظا على صحة المواطنين والان مع التفاصيل

تبذل الصين جهوداً للحد من تناول السكر بين الأطفال والبالغين، في محاولة لتحسين صحة الفم في البلاد، وفقاً لخطة عمل صدرت مؤخراً عن لجنة الصحة الوطنية، وفقا للعين الإخبارية.

وتلزم خطة العمل الصحية التي تغطي الفترة من عام 2019 إلى عام 2025، جميع المدارس ودور رياض الأطفال في البلاد، الحد من بيع المشروبات المحلاة والأطعمة الغنية بالسكر للأطفال.

كما تلزم الخطة الشركات المصنعة للأغذية بخفض استخدام السكر، واتباع معايير جديدة، وحال مخالفة التعليمات يُعرّض المُخالف للمساءلة القانونية، وتُطبق عليه غرامة مالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية، فإن الصين تهدف من خلال الخطة الموضوعة إلى خفض نسبة تسوس الأسنان لدى الأطفال البالغين 12 عاماً من 34.5% في عام 2016، إلى أقل من 30% بحلول عام 2025.

Advertisements

كما يتوقع أن يبلغ متوسط الأسنان المتبقية من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، 24 بحلول عام 2025، بينما كان الرقم 22.5 في عام 2016.

وستعمل البلاد بموجب الخطة الجديدة على تعزيز التدخلات لتحسين الوقاية من الأمراض الفموية ومكافحتها، بما في ذلك حظر التدخين في الأماكن العامة، ونشر لائحة إرشادية لأهم الأسباب الرئيسية المؤدية لسرطان الفم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نصف سكان العالم تقريباً يعانون من أمراض الفم، ويشكل تسوس الأسنان الدائمة أكثر الحالات انتشاراً من بين الأمراض الفموية الأخرى.

وفي بعض بلدان آسيا والمحيط الهادئ، تندرج الإصابة بسرطان الفم ضمن حالات السرطان الثلاثة الرئيسية.