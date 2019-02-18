شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز جديد على شكل لعبة لعلاج الربو.. تعرف عليه والان مع التفاصيل
طور فريق من الباحثين بجامعة كاليفورنيا إيرفاين الأمريكية جهازاً إلكترونياً على شكل لعبة قابل للارتداء، لمراقبة معدلات تنفس الأطفال بشكل متواصل، ويهدف الجهاز، الذي يعطي قراءات دقيقة، إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل الربو، وأمراض الرئة.
ويتكون الجهاز الجديد والرخيص، مجموعة من أجهزة القياس التي طورها خبراء الهندسة الطبية بجامعة كاليفورنيا إيرفاين، ويأخذ شكل دمية الأطفال شرينكي دينكس، وهو مصنوع من ألواح رقيقة من البلاستيك المطلي بداخلها شرائح معدنية دقيقة.
وتنقل القراءات التي تسجلها وحدات الاستشعار بالجهاز الجديد إلى شاشات عرض، أو تطبيقات خاصة على الأجهزة الذكية، عبر تقنية البلوتوث.
ويمكن تثبيت هذا الجهاز بأربطة في موضعين على جسم المريض، وهما ما بين الضلعين التاسع والعاشر، وأعلى البطن، ويستطيع تسجيل معدل تنفس المريض بقياس نسبة الضغط على الأربطة في المواضع الملاصقة لجسم المريض.
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