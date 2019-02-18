شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن فوائد جديدة للشاي والان مع التفاصيل

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى قدرة الشاي على إبطاء الشيخوخة ووقف تطور الأمراض السرطانية، بفضل الخصائص الفريدة التي يحتويها، وفقا للعين الإخبارية.

وتوصلت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة سانت لويس الأمريكية، ونشرت نتائجها في مجلة "Anticancer Research"، إلى أن أوراق الشاي تحتوي على عناصر دقيقة ضرورية لنمو الجسم والوقاية من الأمراض.

وقال العلماء، الذين أجروا مجموعة من التجارب العملية على أوراق الشاي، إنه عند تناول شاي أولونج، وهو الشاي الصيني الذي يتعرض لعملية أكسدة خفيفة مقارنة بالشاي الأسود الذي يتعرض للأكسدة الكاملة، ينخفض مستوى الالتهابات في الجسم بشكل عام، كما يساعد على منع نمو خلايا السرطان بفعالية وسرعة، وهو ما أكّدته نتائج التجارب التي أجريت في مختبر جامعة سانت لويس.

وأثبتت نتائج الاختبارات قبل السريرية فعالية تأثير مستخلص هذا الشاي على عينات من أورام الثدي الخبيثة، ويعتقد أخصائيو الأورام أن تناول شاي أولونج بصورة منتظمة ودورية، يخفّض من مستوى السموم في الجسم بصفة عامة، ويخفض كذلك من التأثير السلبي لطرق العلاج المستخدمة في علاج الأورام على حالة الجسم، ويحسّن من حالة أعضاء الجسم الداخلية.

وتشير الإحصائيات الصينية إلى أن تناول هذا الشاي يخفّض الإصابة بالأمراض السرطانية بنسبة 40%، وينوي الباحثون الاستمرار في عملهم وتحديد تأثيره على نظام مناعة الجسم وكذلك الخصائص الأخرى للشاي.