شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وأعراض وعلاج ضعف الأعصاب والان مع التفاصيل

ضعف الأعصاب من الأمراض التي يصاب بها العديد من الفئات العمرية المختلفة وبالأخص كبار السن ومرضى السكري، ويصنف مرض ضعف الأعصاب بناءً على الأمراض المختلفة مثل اعتلال الأعصاب نتيجة مرض السكري، أو يصنف على حسب نوع الأعصاب المصابة، وفيما يلي نرصد أنواع وأسباب وعلاج ضعف الأعصاب، وفقا للعين الإخبارية.

أسباب وعلاج ضعف الأعصاب

هناك 3 أنواع من الأعصاب في الجسم وهي :

الأعصاب اللاإرادية: وتعمل على السيطرة على الأنشطة غير الطوعية أو الطوعية جزئياً في الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم والهضم وتنظيم درجة الحرارة.

الأعصاب الحركية: وهي الأعصاب التي تتحكم في الحركات والتصرفات عن طريق إرسال إشارات من الدماغ والحبل الشوكي إلى العضلات.

الأعصاب الحسية: وتقوم بنقل الإشارات من الجلد والعضلات إلى الحبل الشوكي والدماغ، وبالتالي التمكن من الشعور بالألم والأحاسيس الأخرى.

أسباب وعلاج ضعف الأعصاب

في حالة ضعف الأعصاب اللاإرادية :

كثرة التعرق.

الدوار.

الإمساك.

ضعف المثانة.

العجز الجنسي.

في حالة ضعف الأعصاب الحركية:

الضعف.

ضمور في العضلات.

الشعور بالوخز.

الشلل.

في حالة ضعف الأعصاب الحسية:

الشعور بالألم.

الحساسية.

الشعور بالوخز.

أسباب وعلاج ضعف الأعصاب

هناك ما يزيد عن 100 نوع من ضعف الأعصاب وتلفها، وقد يكون لكل نوع أعراض مختلفة عن النوع الآخر، ومن الجدير بالذكر أن ضعف الأعصاب يصيب أكثر كبار السن ومرضى السكري.

الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

الإصابة بالسرطان، والذي يتسبب في آلام الأعصاب وضعفها، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي الذي يتسبب في ضعف الأعصاب.

الإصابة بضغط الأعصاب.

الإصابة بمرض السكري.

تعاطي المخدرات.

الإصابة بأمراض الخلايا العصبية الحركية.

نقص التغذية.

طرق علاج ضعف الأعصاب

أسباب وعلاج ضعف الأعصاب

هناك العديد من العلاجات التي تعمل على التقليل من أعراض ضعف الأعصاب، وفي كلتا الحالات يرجى استشارة الطبيب للتقليل من احتمال حدوث ضرر دائم، ويجب الحرص أولاً على معالجة السبب الرئيسي المتسبب في ضعف الأعصاب، ويجب الحرص على اتباع بعض الخطوات مثل:

تنظيم مستويات السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري.

تناول الأغذية الصحية والسليمة، وتصحيح مشكلة نقص التغذية.

تناول الأدوية اللازمة للعلاج والتي يوصفها الطبيب.

العلاج الطبيعي.

طرق الوقاية من ضعف الأعصاب

اتباع النظام الغذائي الصحي والسليم، وتناول نسبة كبيرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وتناول الأغذية الغنية بنسبة كبيرة من البروتين.

ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية المناعة.

التقليل من الحركات العنيفة والمتكررة التي قد تتسبب في ضعف الأعصاب وتلفها.

عدم التعرض للمواد الكيميائية السامة.

تجنب التدخين.

تجنب تناول الكحول.