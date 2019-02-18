شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب غثيان الحمل والان مع التفاصيل

الغثيان خلال فترة الحمل من أشهر الأعراض التي تتعرض لها النساء في بداية الحمل ضمن أعراض الحمل المبكرة؛ حيث يعاني نحو 70% من الحوامل من الغثيان في فترة الثلث الأول من الحمل، وفيما يلي نرصد أسباب غثيان الحمل.. وكيف تتخلصين منه وتعالجينه بالأعشاب، كما نتعرف على نصائح للوقاية من غثيان الحمل، وقائمة أطعمة تمنع الغثيان للحامل، وفقا للعين الإخبارية.

من المؤكد أن الغثيان شعور غير مريح، إلا أن الخبر السار هو أن الغثيان ليس ضاراً بالنسبة للمرأة الحامل وللجنين، ويُنظر إلى الغثيان على أنه مؤشر لحمل صحي.

يبدأ الغثيان في العادة في غضون 4 إلى 8 أسابيع من الحمل، ومن المتوقع أن يهدأ الغثيان ما بين الأسبوع الثالث عشر والرابع عشر، إلا أنه يمكن أن يمتد لفترة أطول، وهناك من النساء من تعاني من الغثيان لمدة أسبوعين فقط.

أسباب غثيان الحمل

ليس هناك سبب واضح للغثيان أثناء الحمل، إلا أن الغثيان أمر مرتبط بإنتاج هرمون HCG وهو هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية، أو ما يعرف باسم "هرمون الحمل"، وهو الهرمون الذي يبدأ الجسم بإنتاجه بمجرد تعلق البويضة المخصبة على بطانة الرحم، وهناك بعض العوامل التي تسهم في غثيان الحمل ومنها:

ارتفاع هرمون الإستروجين خلال فترة الحمل المبكرة.

حساسية المعدة.

الإجهاد والإرهاق يتسببان في رد فعل جسدي يؤدي بدوره إلى الغثيان والقيء.

علاج الغثيان للحامل بالأعشاب

1- الزنجبيل

الزنجبيل هو ذلك النبات العطري الذي يستخدم جذره في العديد من الاستخدامات، كما يستخدم في علاج غثيان الحمل الصباحي، حيث يمكن للمرأة الحامل تناوله مع القليل من السكر أو عسل النحل، وقطرات من الليمون.

2- النعناع

النعناع المغلي يساعد على التخفيف من أعراض الغثيان، كما يعمل على منح المرأة الشعور بالراحة والاسترخاء.

3- البابونج

شاي البابونج له قدرة على التخفيف من أعراض الغثيان، ولكن يجب الحرص على استشارة الطبيب قبل تناوله خلال فترة الحمل، حيث لا ينصح بعض الأطباء بتناوله كثيرا.

1- المثلجات

تناول الطعام البارد مثل المثلجات أمر فعّال في التخلص من غثيان الحمل، ويمكنك الاعتماد على تناول المثلجات في حال شعرتِ بالغثيان ليخفف من الشعور بالغثيان.

2- البسكويت المملح

يمكنك تناول قطعتين من البسكويت المملح للتخلص من هذا الشعور بالغثيان.

3- الليمون

يمكنك إضافة الليمون إلى الطعام والمشروبات باستمرار فبمجرد إضافة قطرات صغيرة منه على كوب ماء مثلج سيساعد على التقليل من الشعور بالغثيان.

4- الفيتامينات

تناول الأطعمة الغنية بنسبة كبيرة من الفيتامينات يساعد على مواجهة غثيان الحمل وأوجاع أسفل الظهر، حيث يمكنك الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه للتخفيف من تلك المشكلات التي تحدث بسبب كِبَر حجم البطن، ولتجنب مخاطر نقص الفيتامينات لدى المرأة الحامل.

نصائح للوقاية من غثيان الحمل

تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى الغثيان، وتفادي الروائح التي تتسبب في ذلك.

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الاعتماد على 3 وجبات كبيرة.

تناول كمية أقل من السوائل أثناء تناول الطعام، ويمكن تناولها بين الوجبات.

تناول المزيد من الأطعمة الجافة مثل الخبز المحمص، والأرز دون إفراط، والبطاطس المحمصة.

تناول الأطعمة الغنية بالكريمة.

وضع الحلوى الصلبة في الحلق وامتصاصها.

الحفاظ الدائم على تهوية الغرفة جيدا، مع وجود مروحة بالقرب من المرأة لتسهيل التنفس، والحرص على استنشاق الهواء النقي بقدر الإمكان.

أخذ الكثير من الراحة والاسترخاء، ومحاولة الاستلقاء لأطول فترة ممكنة.

استنشاق مشروب الزنجبيل أو الليمون؛ ما يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان.