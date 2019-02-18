مديرة مجلة شهيرة للأزياء في البرازيل تضطرّ إلى تقديم استقالتها

اضطرّت مديرة مجلة شهيرة للأزياء في البرازيل إلى تقديم استقالتها، مؤخرا، بعدما احتفلت بعيد ميلادها بطريقة وصفها منتقدون بالعنصرية والمستفزة.

وأقامت مديرة مجلة "فوغ"، دوناتا ميريلز، حفلة باذخة في عيد ميلادها وجلست على أحد الكراسي وهي محاطة بامرأتين من السود في مشهد اعتبره معلقون "استعراضا معيبا".

وقال منتقدو الصورة التي نشرها أحد ضيوف الحفلة في "إنستغرام"، إن مسؤولة المجلة جلست على مكان شبيه بالعرش، بينما وقفت السيدتان السمراوان بلباس أبيض إلى جانبها على غرار ما كان يفعل العبيد خلال مرحلة الاستعمار.

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