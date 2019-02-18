زارا ماكديرموت تعرض لحبيبها السابق ما يفتقده بها وتبرز منحنيات جسدها

عرضت زارا ماكديرموت، إلى حبيبها السابق آدم كولراد ما يفتقده في فستان قصير مفتوح الصدر باللون الأصفر خلال رؤيتها للمرة الأولى، منذ الانفصال في ليلة قضتها في الخارج مع نجمة "Love Island" لورا أندرسون.

واعترفت ماكديرموت أنها كانت مكسورة القلب ومدمرة بعد إعلان انفصالها عن آدم كولراد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن زارا ماكديرموت، بالتأكيد عرضت لحبيبها السابق ما يفتقده بها أثناء احتفالها مع نجوم Love Island، في لندن يوم السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 22 عاما، ارتدت فستانا قصيرا باللون الأصفر يكشف عن صدرها، وكانت برفقة لورا أنديرسون، وسميرا مايغتي، وميغان بارتون، أثناء استمتاعهن بليلة رائعة.

وظهرت زارا، على الرغم من معانتها الرومانسية، أنها واثقة من نفسها خلال تواجدها في الملهى الليلي "تايب"، وقد لفتت الأنظار أثناء سيرها في الشوارع بالفستان الأصفر القصير، والذي أبرز صدرها ومنحنيات جسدها، وقد أكملت هذه الإطلالة المثيرة بحذاء بكعب عالي باللون الكريمي، وحقيبة كلتش باللون الفضي.

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وتركت شعرها البني منسدلا خلفها بتمويجات خفيفة، ووضعت مكياج باللون البرونزي، وظلال عيون باللون البني، وأحمر شفاه باللون الوردي.

وتألقت لورا، 29 عاما، بفستان قصير بنقشة الزهور، مع سترة جلد، وبوت باللون الأسود، كما ظهرت النجمتان إلي راون وكيندال ليكنايت، لدعم زارا في محنتها. وقد خطفت إلي الأنظار بفستانها الذهبي عاري الظهر والفضفاض.

وتأتي هذه الليلة بعد تقارير تفيد بأن حبيب زارا السابق قضى ليلة في غرفة في أحد الفنادق مع امرأتين، ويقال إنه ترجى زارا، لتمنحه فرصة أخرى بعد تلك الليلة، حيث أصر على أنه لم يحدث شيئا مع الامرأتين؛ ولكن ادعت صحيفة "ذا صن" أن زارا حصلت على صورة تجمعه بسيدة أخرى أثناء تواجده في نيوكاسيل، حيث كان يحتضنها بين ذراعيه.

وقال مصدر للموقع "من المفهوم أن زارا كانت غاضبة ومنزعجة من آدم بسبب وجوده مع امرأتين، ولكن الصورة مع الفتاة الثالثة أدت إلى نهاية علاقتهما، مما سبب صدمة لزارا، وتركها محطمة، كل ذلك بسبب أفعاله، فهو ليس آدم الذي عرفته."

وكان من المفترض أن يقضي كليهما عطلة نهاية الأسبوع في المالديف، فهي هدية آدم لزار بمناسبة عيد الميلاد.

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