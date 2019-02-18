شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. ما لا تعرفه عن "أورنيش دايت" رجيم القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم يظهر كل ما هو جديد فى أنظمة الدايت أو الرجيم، وبين أحدث هذه الاتجاهات التى بدأت تنتشر مؤخراً "أورنيش دايت"، والذى يعتبر أفضل أنظمة الرجيم لصحة قلبك، بحسب ما ذكر موقع "Prevention"، من خلال هذا الفيديو المعلوماتى نقدم كل ما تريد معرفته عن "أورنيش دايت". أحدث اتجاه فى أنظمة الرجيم على مستوى العالم. احتل المرتبة التاسعة فى ترتيب التقرير الأمريكى لأفضل أنظمة دايت لعام 2019. - مفيد لصحة القلب . - تعود تسميته إلى الدكتور دين أورنيش، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا أورنيش دايت يعتمد على خطة أكل نباتى "الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات" _ الكربوهيدرات المكررة والبروتينات الحيوانية والدهون. - يركز على التخلص من الإجهاد والقلق _ يوصى بالتنفس العميق واليوجا لتقليل التوتر. - نظام مناسب لمن يعانون الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكرى. - نظام جيد لمن يسعون لتحسين صحتهم بشكل عام.

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