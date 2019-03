شكرا لقرائتكم خبر عن ضرره أكثر من نفعه.. اعرف إيه اللى بيحصل لجسمك لو زودت فيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتأكيد لا غنى عن فيتامين سى فى جسمنا لفوائده الكثيرة للحفاظ على سلامة خلايا الجسم والمساعدة في نمو وإصلاح الأنسجة والحفاظ على ليونة الجلد، وامتصاص الحديد وشفاء الجروح، والحفاظ على صحة العظام والأسنان والأوعية الدموية والغضاريف.

وبما أن الجسم لا ينتج فيتامين C وفقا لتقرير موقع " health" فإننا نحصل علية من خلال النظام الغذائى أو المكملات الغذائية، ولكن الإفراط فى تناول الكثير منه قد يكون له مضاعفات.

تأثير الجرعات العالية من فيتامين سى على الجسم

يمكن أن يسبب الاستهلاك الزائد من فيتامين (ج) آثارا جانبية تشمل:

1. مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الكثير من فيتامين (ج) تشنجات في المعدة والغثيان والإسهال، ويحدث هذا عندما لا يتم امتصاص الفيتامين بشكل صحيح من قبل الجهاز الهضمي بسبب الجرعة الزائدة من المكملات الغذائية، لذا يجب وقتها تقليل الجرعة أو إيقافها مؤقتًا.

2. التسبب فى حصوات الكلى

يتم إنتاج مركبات حصوات الكلى تسمى أكسالات عند تناول فيتامين C تفزر في البول، ومع ذلك يمكن للكميات الكبيرة من الأكسالات أن تتحد مع الكالسيوم في مجرى الدم مما تسبب حصى بالكلى، ينصح أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من مشاكل الكلى مثل حصوات الكلى يجب أن يبتعدوا عن الجرعات العالية من مكملات فيتامين سي.



فيتامين سى قد يسبب حصوات الكلى

3. أمراض القلب والأوعية الدموية

فيتامين C لديه خصائص مضادة للأكسدة، يعمل على منع وحماية الجسم من عدة أمراض، وأظهرت الدراسات أن كميات كبيرة من مكملات فيتامين (ج) يمكن أن يكون السبب وراء أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم حالات صحية مثل السكر.

4. فرص الأضرار الوراثية

أظهرت دراسات قليلة حسب موقع " sciencemag" تشير إلى تأثير المواد المأكسدة لفيتامين سي، خاصة عندما تكون الجرعة عالية تسبب ضرر وتلف وتغيير فى الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أمراض مهددة للحياة مثل السرطان، ومع ذلك لم يلاحظ هذا التأثير عندما أعطيت المواد جرعة أقل من 500 ملج.



مشاكل الجهاز الهضمى

5. التداخل مع أدوية التخفيف من الدم

يتفاعل فيتامين C عكسيا مع بعض الأدوية، خاصة الجرعات العالية يمكن أن تسبب انسداد وظائف الدم، أيضا تناول فيتامين C في مثل هذه الحالات تتطلب مراقبة منتظمة لآلية تخثر الدم في جسم الشخص، حيث تم العثور على فيتامين C أنه يتداخل مع بعض نتائج اختبارات الدم أيضا، خاصة مع نتائج اختبار مصل البيليروبين والكرياتينين في الدم، مما قد يؤدي إلى نتائج مختبرية غير دقيقة.

ويمكن وجود فيتامين (C) بكميات كبيرة أيضا تشويه نتائج اختبارات السكر في الدم، لذا يجب الالتزام بالجرعة الموصى بها من فيتامين C للذكور هي 90 مجم في اليوم الواحد وللأنثى 75 مجم في اليوم، وتحتاج المرأة الحامل إلى حوالي 85 مجم يومياً. للأمهات المرضعات 120 مجم.



فيتامين سى قد يتداخل مع بعض الأدوية

