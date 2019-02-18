شكرا لقرائتكم خبر عن الماء الساخن على الريق يساعدك فى علاج هذه المشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ معظمنا يومه صباحا بشرب فنجان من القهوة أو الشاي، ولكن هل فكرت فى بدء يومك بشرب كوب من الماء الدافئ فى الصباح، فهناك فوائد صحية عديدة لشرب الماء الدافئ على الريق بانتظام بخلاف انقاص الوزن، نتعرف على هذه الفوائد، كما نشرها موقع medical daily.

１- يحسن الهضم

كوب من الماء الدافئ في الصباح يمكن أن يساعد في تطهير الجسم عن طريق طرد السموم، وكذلك تحسين عملية الهضم، لذا يمكن أيضا أن تسبب كوب ماء ساخن بعد تناول أى وجبة، لأن شرب الماء البارد أثناء أو بعد الوجبة يمكن أن يجعل الزيت في الأطعمة المستهلكة يخلق ترسبًا دهنيًا في الأمعاء، ويسبب صعوبة فى الهضم.

２- يعالج الإمساك

كثير منا يعانى من الإمساك خاصة فى الصباح بسبب نقص المياه في الجسم، لذا يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على معدة فارغة على تحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

３- يخفف الألم

يمكن أن يساعد الماء الدافئ في تخفيف الألم من الحيض إلى الصداع، فمن المعروف أن الحرارة من الماء الدافئ لها تأثير مهدئ ومريح على عضلات البطن، والتي يمكن أن تساعد في توفير الراحة الفورية للتشنجات وآلام العضلات، عادة ما يكون الماء الدافئ أو الساخن أفضل للتشنجات، حيث إن السوائل الساخنة تزيد تدفق الدم إلى الجلد وتساعد على إرخاء العضلات الضيقة.

４- انقاص الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فقد سمعت عن شرب كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح ليساعدك على تخفيف الوزن، لأن الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم، مما يزيد من معدل الأيض أو التمثيل الغذائى، مما يسمح للجسم بحرق مزيد من السعرات الحرارية، كما يساعد أيضا الجهاز الهضمي والكلى على العمل بشكل أفضل.

５- يحسن الدورة الدموية

يتم التخلص من الترسبات الدهنية في الجسم عند شرب كوب من الماء الدافئ، هذا يطرد السموم التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم ومن ثم يعزز الدورة الدموية.

６- يحمى من الشيخوخة المبكرة

يمكن أن يؤدي وجود السموم في الجسم إلى الشيخوخة بشكل أسرع، ولكن الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تطهير الجسم من تلك السموم، في حين يقوم بإصلاح خلايا الجلد لزيادة المرونة.