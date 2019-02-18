هل تعانى من نقص فى البروتين؟.. إليك الأعراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم للعديد من العناصر الغذائية التى تساعد على بنائه، ومن أهم هذه العناصر البروتين المتواجد فى اللحوم وأي في البقوليات، وجميعها يحتاجها الجسم للحصول علي فوائدها العدة في حماية العظام والأسنان وعضلات الجيم، وعند التعرض لنقصان في هذا العنصر الهام يوجد العديد من الأعراض أو المؤشرات التي يجب أخذها في عين الاعتبار، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "webmed"، ومنها:
- تورم البطن والقدمين، يعد من أهم المؤشرات التي تشير لوجود نقص في عنصر البروتين.
-تقلبات في الحالة النفسية، يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص في البروتين بالإكتئاب والتوتر والقلق، وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم علي إنتاج الناقلات العصبية المسئولة عن عمل المخ بشكل جيد.
- مشاكل في البشرة، فالبروتين يحتوي علي بعض المواد الكيمائية للجسم، كالكولاجين والكيراتين، وعند نقص عنصر البروتين تتأثر ويتسبب في تساقط الشعر، وجفاف البشرة وظهور التجاعيد بها.
-الإرهاق والشعور بالتعب، عن نقص عنصر البروتين يتسبب ذلك في الحصول ترخي عضلات الجسم، وهذا يعوق حركة الجسم بالشكل الطبيعي، وهذا يزيد من الإصابة بالأنيميا ونقص نسبة الأوكسجين بالجسم.
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