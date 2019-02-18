شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسنان.. كل ما تريد معرفته عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الأسنان له خطورة كبيرة إذا لم يتم زراعة سن مكانها، بسبب تأثيرها على طريقة التحدث ومضغ الطعام، وإذا لم يتم استبدال الأسنان المفقودة، يمكن للأسنان المحيطة بها أن تتحرك، مما قد يؤثر على كيفية تناول الطعام، وسوف يضع المزيد من الضغط على أسنانك ومفاصل الفك.

ومن مضاعفات فقد الأسنان وعدم تعويض مكانها وفقا لتقرير الجمعية الأمريكية لطب الأسنان أنه يصعب تنظيف الأسنان مما يضعها فى خطر التسوس بصورة كبيرة، كما قد يحدث فقدان للعظام حول الأسنان المفقودة.



زراعة الاسنان

زرع الأسنان قد تحل مشكلة الأسنان المفقودة

لا شيء يحل محل الأسنان الطبيعية بالتأكيد، ولكن زراعة الأسنان يمكن أن تقترب إلى الحقيقة، وقد استخدمت لسنوات عديدة غرسة تبدو وكأنها مسامير مصنوعة من التيتانيوم، وغيرها من المواد التى تتوافق مع جسم الإنسان، حيث يتم زرع الأسنان عن طريق الجراحة في الفك العلوى أو السفلى، حيث يحل محل الأسنان المفقودة.

تبدو الغرسة وكأنها أسنان طبيعية، تتناسب بشكل آمن مع الفك وباقى الأسنان لتكمل وظيفة المضغ والتحدث بصورة طبيعية، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد زراعة الأسنان فى الحفاظ على نسبة العظم حول باقى الأسنان.



زراعة الاسنان وتطورها

تطور زراعة الأسنان

أوضح الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أنه يمكن من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال زراعة الأسنان تعويض فقدان الأسنان بكل سهولة، حيث يمكن الاعتماد على "الأشعة المقطعية" التى تساعد فى تحديد اتجاه وحجم الزراعة، فى ظل الاختلافات الكثيرة فى تصميمات الزراعات المختلفة للأسنان، بحيث يمكن الاختيار من بينها بحيث تتناسب وتتواءم مع أى شكل لعظام الفك موجود يتم الزراعة له.

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وتابع الدكتور شادى على حسين، أنه يمكن تعويض الأسنان من خلال "البورسلين"، الذى يماثل مينا الأسنان بنسبة 95%، وكذلك تعويض اللثة سواء بشكل طبيعى من خلال زراعة اللثة أو عن طريق اللثة الصناعية، مشددًا على أن المريض سوف يحصل فى النهاية على أسنان طبيعية، يمكنه تناول الطعام بها دون أى مشاكل.



زراعة الاسنان قبل وبعد

وأشار الدكتور شادى على حسين، أن التكنولوجيا الحديثة سهلت عملية زراعة الأسنان، والنجاحات التى تحققت فى مجال زراعة الأسنان بمصر، وصلت إلى 99.7%، وهى نسبة كبيرة لأن طبيعتها تكون مناسبة للأجواء الأوروبية والغربية، ويكون لدينا كعرب ومصريين اختلافات مثل حجم كثافة العظام، وعادات تناول الطعام والشراب، وعادات غسيل الأسنان، وبالتالى الوصول إلى أفضل نوع لزراعة الأسنان فى منطقة الشرق الأوسط كان أمرًا صعبًا يحتاج مجهودًا كبيرًا والكثير من المتطوعين من أجل تحقيقه.



دكتور شادى على حسين

مزايا زراعة الأسنان

أشار الدكتور شادى على حسين أن زراعة الأسنان تعيد بالنفع على الشخص من خلال الأتى:

الحفاظ على عظام الفك والفم. تمنع زراعة الأسنان ضمور العظام مكان السن المفقود. تحافظ زراعة الأسنان على باقى الأسنان من التعرض للميل ومن ثم فقدها. تنظم عملية تناول الطعام من خلال تحسين القدرة على المضغ. تساعد المريض على التحدث دون إحراج. زراعة الأسنان تعيد الثقة بالنفس وتحسن الحالة المزاجية للمريض.

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