شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سكر الحمل الجفاف وكثرة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكر الحمل من الأمراض التي تصاب بها بعض النساء خلال فترة الحمل، ويكون نتيجة لارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أعراض سكر الحمل، وذلك وفقًا لموقع "americanpregnancy".

اسباب سكر الحمل

أشار التقرير، إلى وجود بعض العوامل الوراثية التي تسبب الإصابة بسكر الحمل، أي تكون هذه المرأة تحمل للمرض يظهر خلال فترة الحمل، وأيضًا هناك العديد من الأسباب التي تزيد من نسبة الإصابة بمرض سكر الحمل ومنها:

-العوامل الوراثية من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسكر الحمل.

-الحامل التي تعاني من ارتفاع نسبة ضغط الدم.

-السيدة التي تعاني من زيادة في الوزن والتي تصل إلى السمنة المفرطة.

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مضاعفات سكر الحمل

وأكد التقرير، أن ارتفاع نسبة السكر خلال فترة الحمل يتسبب في العديد من المضاعفات، سواء كان للحامل أو للجنين، أبرزها تسمم الحمل والتعرض للولادة المبكرة، والجفاف، وأيضًا القيء، ولذا يجب تنظيم نسبة السكر خلال فترة الحمل.

علاج سكر الحمل

وأكد التقرير ضرورة تنظيم نسبة سكر الحمل في الدم، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي جيد يحتوي علي جميع العناصر الغذائية المهمة لصحة المرأة خلال هذه الفترة الحرجة، وأيضًا تساهم في تقليل فرص زيادة نسبة السكر بالدم، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم، والإكثار من تناول الماء لأنها تزيد من حرق الدهون وأيضًا تقلل فرص الإصابة بسكر الحمل، وتعمل علي تنظيم نسبته.

اعراض سكر الحمل

وهناك العديد من أعراض الإصابة بسكر الحمل، ومنها، زيادة الشعور بالعطش وكثرة التبول، بالإضافة إلى الرغبة بتناول الطعام أو الشعور بالجوع المستمر، ويصاحب ذلك الرغبة في الجلوس وعدم القيام بفعل أي شيء، والتعب المستمر والارهاق، وجفاف في الجسم، والتهابات في البشرة أو المهبل.

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