مصر تنشئ مستشفى عائما لخدمة مرضى التقزم والأنيميا بـ8 محافظات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إنشاء مستشفى نيلي لعلاج التقزم والأنيميا، لتحسين الحالة الصحية والتعليمية وجودة الحياة للأسر المصرية.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إنه سيتم إنشاء مشروع مستشفى عائم، يعد الأول من نوعه في مصر، يجوب محافظات جنوب مصر، لترسو أسبوعياً في كل محافظة، وعلى متنها 22 عيادة متخصصة، كما أن المشروع له هدف سياحي بجانب الهدف الصحي.



جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن وروتارى مصر، الأحد، لإنشاء أول مستشفى عائم لصحة المرأة والطفل، بمقر الوزارة بوسط العاصمة المصرية القاهرة.



وأكدت "والي" أن المشروع يستهدف مليون سيدة من الحاصلين على الدعم النقدي والأكثر احتياجاً، يتم اختيارهن وفق قاعدة البيانات التابعة لوزارة التضامن المصرية، من 8 محافظات جنوب البلاد، للكشف على 1000 فرد يومياً، حيث يتكلف المشروع 18 مليون جنيه.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية أن المستشفى العائم بمثابة قافلة طبية كبيرة متنقلة، تتطابق مع المستشفيات بجميع التخصصات، وذلك لخدمة الأطفال والسيدات.

وأوضحت غادة والي أن دور وزارة التضامن يكمن في تعريف الأهالي بالقافلة من خلال مكاتبها بكل محافظة، وأيام وجود القافلة وساعات الكشف، بالإضافة إلى التوعية من خلال المساجد والكنائس.