شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب حب الشباب الأطعمة الدسمة وعوامل هرمونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور حب الشباب فى الوجه من الأشياء المحرجة التي يتعرض لها الكثيرون، ويجب الوصول لحل للتخلص من هذا الأثر الذي يسبب الكثير من الإحراج، وخلال هذا التقرير نتعرف على أسباب حب الشباب وطرق التخلص منه من خلال الطبيعية، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

وأشار التقرير، إلى أن حب الشباب يظهر فى العديد من الأماكن بالجسم، فنجد أن البعض يعانى من ظهورها في الوجه والظهر والكتفين والصدر والذراعين، وهى حالة تظهر عند البلوغ، أو عند نشاط الغدد الدهنية، وفي حالة إهمالها وعدم علاجها نجد أنها تترك أثار عديدة علي البشرة.

ومما لاشك فيه، أن حب الشباب يعد من الأمراض الجلدية الخاصة بالغدد الدهنية في بصيلات الشعر، ويظهر بعد سن البلوغ وفي حالة عدم الاهتمام بالكريمات أو الأجوية وأنواع الصابون المستخدم فانت تعرض بشرتك للخطر، وخاصة خطر ظهور حب الشباب بشكل أوسع.

أسباب حب الشباب

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لظهور حب الشباب، ومنها الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسريعة، فنجد أن الكثير يسرفون في تناول الأطعمة المقلية والسريعة، وهذا يزيد من الإصابة بحب الشباب.

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كما أشار التقرير، إلى أن الشعور والإصابة بالإجهاد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بحب الشباب، كما أن العامل الوراثي له دور كبير أيضًا، فالعائلات المتواجد بها حب الشباب يظهر كثيرًا للأشخاص الأخريين.

واستخدام مستحضرات التجميل أو بعض المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، يتسبب في الإصابة بحب الشباب، وهنا يجب التوقف قليلاً عن ذلك، والبعد عنها، تجنب لترك حب الشباب أي أثر علي البشرة، كما أن هناك بعض الأدوية الغنية باليود تزيد من ظهور حب الشباب، هذا ما أكد عليه التقرير.

وأخيرًا أكد التقرير، علي تواجد بعض العوامل الهرمونية المسببة في الإصابة بحب الشباب، ومنها زيادة هرمون الأندروجين الذي يتسبب في زيادة مسام الخلايا الدهنية تحت الجلد، وزيادة هرمون الأستروجين.

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