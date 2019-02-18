رجيم الزبادي سريع المفعول ومضمون النتائج

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يعتبر الزبادي مصدرا هاما للفيتامينات التي تعمل على تحسين وظائف الجسم وتقوية مناعته، كما تعمل على علاج الإمساك وتحسين عميلة الهضم. ويعد الزبادي غذاءً متكاملا لمن ترغب في التخلص من بعض الوزن الزائد حيث يمنح شعورا مطولا بالشبع كما أنه يتضمن نسبة عالية من الكالسيوم الذي يفيد في الوقاية من هشاشة العظام. سنقدم لك في هذا المقال طريقة تطبيق رجيم الزبادي حسب استشاري التغذية العلاجية د. خالد يوسف لتتخلصي من 2 كيلو في فترة وجيزة.

هل يساعد الزبادي على إنقاص الوزن؟

غالباً ما يوصف الزبادي بأنه واحد من أكثر الأطعمة المغذية على مستوى العالم،

ويستمتع به الملايين كوجبة خفيفة غنية بـ الكالسيوم، لكن الزبادي يقوم بدور أكبر من مجرد تقوية العظام،

حيث أن البحوث أكدت أنه يمكن أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن، فقد تكون مميزات الزبادي الغذائية

تجعل له القدرة على مساعدتك على حرق الدهون، وحماية عملية التمثيل الغذائي، والحفاظ على قوة عضلاتك، عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي

فوائد الزبادي للجسم

يحتوي على الكالسيوم في حين أن جميع الأطعمة المصنوعة من منتجات الألبان قد تم دراسة دورها في إنقاص الوزن،

إلا أن الزبادي على وجه الخصوص أظهر أنه يساعد على حرق الدهون وتقليل الوزن بشكل عام،

وفي دراسة أجرتها جامعة تينيسي، خسر المشاركون الذين تناولوا ثلاث وجبات يومية من اللبن الزبادي حوالي 22 في المائة من الوزن الزائد،

و 61 في المائة من الدهون في الجسم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يضيفوا الكالسيوم إلى نظامهم الغذائي.

تناول الزبادي يخلصك من الكرش سريعا

وفقا للدراسات العلمية، فإن تناول ١٨ أونصة (ما يعادل كوبين من الزبادي) يوميا مع اعتماد نظام غذائي قليل السعرات الحرارية

يقلل ٢٠ ٪ من دهون الجسم، وخاصة دهون البطن، مما يقضي على الكرش في وقت قصير يرجع المتخصصون ذلك إلى

أن الدهون المحيطة بمنطقة الخصر تنتج هرمون الكولسترول الذي بدوره يشكل المزيد من الشحم في هذه المنطقة.

ومع تناول الزبادي، يقوم الكالسيوم المتوافر به بالإشارة إلى الخلايا الدهنية لإنتاج كمية أقل من الكولسترول مما يسهل من عملية التخسيس وحرق دهون المعدة

رجيم الزبادي والشوفان… أفضل رجيم لإنقاص الوزن

بحسب التقارير العلمية، فإن الجسم يحتاج لحرق ٣٥٠٠ سعر حراري أكثر من معدل الاستهلاك لخسارة ٠٫٤٥ كيلو جرام

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. أي أن تقليل ٥٠٠ سعر حراري من معدل الاستهلاك اليومي يساعد في خسارة ما يقرب من ٣ كيلوجرامات في خمسة أسابيع.

تناولي كوبا واحدا من الشوفان مع ٥ أونصة من الزبادي اليوناني ونصف كوب من التوت البري مرتين يوميا مع الاحتفاظ

بنظام غذائي لا يتعدي ١٣٠٠ سعر حراري سيضمن لك خسارة ملحوظة في الوزن في أقل من شهر.

وتختلف نسبة الوزن الذي تتم خسارته من شخص لآخر وفقا للنشاط البدني. هذه الوجبة

تحتوي على ٣٥٠ سعر حراري من ضمنهم ٢٠ جرام بروتين و٣٩ جرام كربوهيدرات

و٥.٥ جرام ألياف و٦ جرام دهون أي أنها توفر غذاء صحي متكامل للجسم وتحفز عملية حرق الدهون

اليكم رجيم اللبن الزبادي بالخطوات

الفطور

كوب لبن زبادي+ شريحتين من البطيخ

الغداء

طبق شوربة خضار أو طبق شوربة كرنب+ شريحتين لحم ستيك مشوي أو ربع فرخة مشوية+ طبق سلاطة خيار بالزبادي.

العشاء

كوب لبن زبادي مخلوط مع ملعقة قرفة وعصير نصف ليمونة.

للحصول على أفضل نتائج للرجيم قومي ببعض التمارين الراضية التي تساعد على حرق الدهون بشكل جيد أو حتى ممارسة الرقص.

موانع اتباع هذا الرجيم

النظام الغذائي القائم على الزبادي غير مناسب لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول

أو حصى الكلى أو امراض الكبد بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم والفوسفور في الزبادي ,

ونؤكد مرة أخرى أنه لا يجب اتباعه لأكثر من أسبوعين .