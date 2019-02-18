شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والغدة الدرقية أسباب غريبة لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصامت القاتل هو مرض ارتفاع ضغط الدم، فمن المعروف أنه يتسبب فى الكثير من المضاعفات للجسم، خاصة إذا كان هذا الشخص لا يعلم أنه مصاب به ارتفاع بشكل مفاجئ، فقد يتسبب فى الساكتات الدماغية وانفجار بالمخ، ولذا يجب التعرف على أغرب الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

-الوحدة والتوتر والاكتئاب، جميعها مشاعر سلبية يشعر ويمر بها الشخص، ونجد أن الكثير يشعرون بمثل هذه المشاعر السلبية، وسيطرة مثل هذه المشاعر تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب التهدئة.

-حدوث مشاكل في الغدة الدرقية، فعند الإصابة بخلل في هرمون الغدة الدرقية، أي في حالة عدم إفراز الهرمون جيدًا أو نقصه يتسبب ذلك في الإصابة بمشاكل في ضربات القلب، وهذا يؤدي لإرتفاع نسبة ضغط الدم بالجسم.

-الأدوية والعلاجات التي تساهم في تضيق الأوعية الدموية، من أهم الأسباب المؤدية لذلك، ومنها مضادات الاحتقان وهذه الأدوية تساهم بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم.

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-الأدوية الخاصة بمضادات الاكتئاب، فهي أدوية تساهم بشكل كبير في تغير كمياء المخ، وتسبب تغيرات مزاجية متوقعة، وهذا يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

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