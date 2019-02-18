شكرا لقرائتكم خبر عن لو شفتات شغلك بالليل.. خلى بالك تزيد من فرص إصابتك بهذه الأمراض الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل طوال فترة الليل فقط أمر خطير على الصحة، وقد لا تكون على دراية بهذا الأمر فى الحقيقة، ولكن إذا استمر عملك فى نوبات الليل فترات طويلة قد تكون فى خطر من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

كشفت أول دراسة من نوعها عن العلاقة المباشرة بين نوبات العمل الليلية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب، وذلك وفقًا لتقرير موقع "boldsky".

بالنسبة للدراسة التى أجرتها جامعة واشنطن، تم تحليل عينات الدم من الموظفين الذين عملوا نوبات اليوم ليلية، تم ملاحظة حدوث اضطرابات أيضية في عمال النوبات الليلية، ما يضعهم فى خطر متزايد لأمراض مثل السكر والسمنة والسرطان وأيضًا مخاطر أمراض الكلى المزمنة.

تأثير العمل فى نوبات ليلة طوال الوقت

أشارت نتائج الدراسة إلى أن العمل في النوبة الليلية يجبر الجسم على العمل ضد إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم، وبالتالى تؤثر نوبات العمل الليلي لفترة طويلة من الزمن على صحتك من خلال الآتى:



تأثير العمل الليلى فقط على صحتك

تغير نمط النوم الطبيعي

نعلم جميعًا أن النوم أمر بالغ الأهمية لصحتنا العامة، حيث يساعد النوم الجسم على التخلص من السموم، ويقلل من الإجهاد، ويصلح الإصابات ويعزز بناء جهاز المناعة.

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مخاطر الإصابة بالسرطان

كشفت عدة دراسات سابقة عن أن عمال النوبات الليلية لديهم مخاطر متزايدة على الإصابة بالسكر من النوع الثاني وسرطان الجلد، في الوقت نفسه، يقال إن النساء اللاتي يعملن في نوبات ليلية معرضات بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

نقص فيتامين "د"

العمل فى نوبات ليلية فترة طويلة يسبب نقص فيتامين "د" الذى يساعد فى امتصاص الكالسيوم ونمو العظام، بسبب عدم التعرض الكافى للشمس، وبصرف النظر عن التسبب في تلين العظام، ونقص فيتامين (د)، فإنه يمكن أيضًا أن يسبب سرطان القولون وسرطان الثدى وسرطان البروستاتا.



فيتامين د

مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن أن العمل في النوبات الليلية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية بنسبة 7%، حيث يمكن أن يؤثر نمط النوم غير المنتظم على ضغط الدم والدورة الدموية.

مخاطر السمنة والسكر

العمل فى الورديات الليلية تجبرك على النوم طوال النهار، ما يزيد من خطر السمنة والسكر، بسبب وجود خلل في الهرمونات، حيث تتعطل الدورة الهرمونية الطبيعية بسبب التحول في أنماط النوم حتى إذا كنت تتبع نظام غذائى صحى.

العمل الليلة يزيد من الاضطرابات الهضمية

العمل في نوبات الليل فترات طويلة يمكن أن يعطل عملية الأيض فى الجسم ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرحة والإسهال، وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل طبية أكثر خطورة.