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بذور دوار الشمس هي أحد المحاصيل الهامة التي تحتوي على كمية وفيرة من البذور، هذا النبات يزرع في العديد من الأماكن في العالم وهو نبات يستخدم منه الأغصان والجذوع، ويتميز فصفص دوار الشمس أن له العديد من الفوائد كما سوف نوضح لكم.

ما هو فصفص دوار الشمس

يسمى نبات فصفص عباد الشمس عدة مسميات، البعض يقول أنه اللب السوري، وذلك لأنه يشبه حبات اللب ويمكن تناوله مثل تناول اللب، والبعض يسميه دوار الشمس لأن شكل النبات يشبه قرص الشمس.

ينمو هذا النبات ما بين متر وثلاثة متر وله جذور وأغصان في الجزء العلوي منه ويتميز بأن عليه شعر كثيف، ويحتاج هذا النبات إلى ضوء الشمس الكثيف حتى يكتمل نموه، ويظهر هذا النبات بشكل خاص في فصل الصيف.

تركيب بذور نبات فصفص دوار الشمس

يتركب فصفص دوار الشمس من العناصر التالية:

– حيث يكل 100 جم من فصفص دوار الشمس على 20.78 جم من البروتين.

– يحتوي على 51.46 جم من الدهون.

– 20 جم من النشويّات.

– 3.02 من العناصر المعدنية.

– 8.6 جم من الألياف الغذائيّة.

– 584.4 سعر حراري.

فوائد فصفص دوار الشمس

يتميز نبات فصفص دوار الشمس بأن له العديد من الفوائد مثل:

– يحتوي هذا النبات على نسبة كبيرة من الزيت وبعض الدهون الغير مشبعة وبعض الأحماض الدهنية، وكل هذه العناصر تمد الجسم بالطاقة دون أن ترفع نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم.

– يتميز نبات فصفص دوار الشمس بأنه يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من التعرض للعديد من الأمراض الضارة وذلك لأنها تقوي الجهاز المناعي في الجسم.

– يحتوي فصفص دوار الشمس على مادة الفينولات التي تعد واحدة من المواد المضادة للأكسدة التي لها دور فعال في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل القلب وتصلب الشرايين وغيرها.

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– لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن فصفص دوار الشمس يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، لهذا يستخدم البعض زيت فصفص دوار الشمس في التخلص من فطريات القدم.

– نبات فصفص دوار الشمس غني بمادة السيترول النباتي التي تعتبر أحد المواد الفعالة في الوقاية من السرطان، ولقد وجدت الدراسات والأبحاث العلمية أن بذور اليقطين ونبات دوار الشمس تناولهم يخفضوا من نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بشكل كبير يصل إلى 40%.

– نبات فصفص دوار الشمس ليس له فوائد صحية فقط وإنما تبين أيضًا أن له العديد من الفوائد الجمالية الأخرى للبشرة والشعر عند استخدام زيت فصفص دوار الشمس.

– يحتوي نبات فصفص دوار الشمس على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تؤدي إلى الشعور بالشبع السريع عند تناولها مما يساهم في إنقاص الوزن الزائد، بالإضافة إلى أن هذه الألياف الغذائية لها القدرة الفائقة في تحسين عمل الجهاز الهضمي في الجسم.

– لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن نبات فصفص دوار الشمس يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيدة.

– الألياف الغذائية الموجودة في نبات فصفص دوار الشمس تعمل على وقاية الإنسان من الإصابة من الإمساك والإسهال والانتفاخات والغازات لأنها تحسن من عمل الأمعاء والجهاز الهضمي.

فوائد فصفص دوار الشمس للحامل

يتميز نبات فصفص دوار الشمس بالعديد من الفوائد للمرأة الحامل ومنها:

– يحتوي هذا النبات على كمية كبيرة من حمض الفوليك التي تدخل في تركيب الجنين وتحميه من تشوهات الأجنة.

– يعتبر نبات عباد الشمس أحد المصادر الهامة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماغنسيوم الذي يساعد جسم الحامل على امتصاص أكبر كمية من الكالسيوم مما يفيد جسم المرأة والجنين.

– تحتوي أيضًا بذور فصفص دوار الشمس على عنصر الزنك الذي يدخل في نمو الجنين وفي تكوين الخلايا والأنسجة عند الجنين.

– كذلك يحتوي فصفص دوار الشمس على الأوميجا 3 التي تدخل في نمو الجنين وتحميه من الإصابة من العديد من الأمراض المختلف.

أضرار فصفص دوار الشمس

على الرغم من الفوائد المتعددة الموجودة في نبات فصفص دوار الشمس إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى العديد من المشاكل للجسم ومنها:

– يحتوي فصفص دوار الشمس على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون كما أشرنا، لهذا فإن الإفراط في تناوله قد يتسبب في الزيادة في الوزن لبعض الفئات.

– بعض الناس ممن يتناولون فصفص دوار الشمس يعانون من الحساسية الشديدة عند تناوله.

– لا ينصح من يعاني من ارتفاع ضغط الدم من الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح التي قد تزيد لديهم معدل ضغط الدم.