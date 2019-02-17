شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن هبوط القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبوط عضلة القلب من الأمراض الخطيرة التى تهدد صحة الإنسان، وينتشر هذا المرض بشكل كبير، وتعتبر أمراض القلب من أكثر أسباب الوفيات فى العالم أجمع، فى هذا التقرير نقدم لك كل المعلومات التى تريد معرفتها عن هبوط القلب، بحسب ما ذكر موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS".



هبوط القلب

س: ما هو هبوط القلب؟

ج: هبوط عضلة القلب يعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم حول الجسم بشكل صحيح، يحدث ذلك عادة لأن القلب أصبح ضعيفًا جدًا، وفشل القلب أو هبوطه لا يعني أن قلبك قد توقف عن العمل، ولكنه يحتاج فقط إلى بعض الدعم لمساعدته على العمل بشكل أفضل.

ويمكن أن يحدث هبوط عضلة القلب في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، وهو حالة طويلة الأجل تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

س: ما أعراض هبوط القلب؟

ج: أهم أعراض هبوط القلب هي:

- ضيق في التنفس بعد النشاط أو الراحة.

- الشعور بالتعب أكثر من مرة .

- تورم الكاحلين والساقين.

- يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى مثل السعال المستمر وسرعة دقات القلب والدوخة.

- يمكن أن تتطور الأعراض بسرعة (فشل القلب الحاد) أو بشكل تدريجي خلال أسابيع أو أشهر (فشل القلب المزمن).



هبوط القلب

س: ما أسباب هبوط القلب؟

ج: فشل القلب غالبا ما يكون نتيجة لعدد من المشاكل التي تؤثر على القلب وتشمل هذه المشاكل ما يلى:

- مرض القلب التاجي، الذى يسبب انسداد الشرايين التي تزود القلب بالدم مع المواد الدهنية، والتي قد تسبب الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية.

- ارتفاع ضغط الدم- وهذا يمكن أن يضغط أكثر على القلب، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدى إلى فشل القلب.

- اعتلال عضلة القلب.

- مشاكل في ضربات القلب وعدم انتظام ضرباته، مثل الرجفان الأذيني.

- مشاكل أخرى مع صمامات القلب.

- أمراض القلب الخلقية أو العيوب الخلقية التي تؤثر على العمل الطبيعي للقلب.

- في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي فقر الدم أو شرب الكثير من الكحول أو زيادة نشاط الغدة الدرقية أو ارتفاع الضغط في الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي) إلى قصور القلب.



علاج هبوط القلب

س: ما علاج هبوط القلب؟

ج: يهدف علاج هبوط القلب عادةً إلى السيطرة على الأعراض لأطول فترة ممكنة وإبطاء تقدم الحالة، وتشمل العلاجات ما يلي:

- تغيير نمط الحياة - بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام ووقف التدخين.

- الأدوية.

- الأجهزة المزروعة في صدرك- هذه يمكن أن تساعد في السيطرة على إيقاع ضربات قلبك.

- الجراحة.

- قد يكون العلاج ممكنا عندما يكون لفشل القلب سبب قابل للعلاج.