معاني رموز تحليل الدم cbc

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يعد تحليل صورة الدم الكامل (CBC) هو اختبار دم يستخدم لتقييم الصحة العامة للفرد و اكتشاف مجموعة واسعة من الاضطرابات ، بما في ذلك فقر الدم و العدوى و سرطان الدم .
نبذة عن تحليل الدم cbc
– يقيس اختبار صورة الدم الكامل عدة مكونات و خصائص لدمك ، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء ، و التي تحمل الأوكسجين ، و خلايا الدم البيضاء ، و التي تقاوم العدوى
الهيموجلوبين ، و هو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء
الهيماتوكريت ، و نسبة خلايا الدم الحمراء إلى مكون السائل ، أو البلازما ، في دمك
الصفائح الدموية ، التي تساعد في تخثر الدم ، كما يقيس حدوث أي زيادة غير طبيعية أو نقصان في تعداد الخلايا ، كما أن صورة الدم الكامل قد يشير إلى أن لديك حالة طبية أساسية تستدعي إجراء مزيد من التقييم .
أسباب إجراء اختبار الدم
– يتم إجراء فحص صورة الدم الكامل لعدة أسباب ، و منها إجراء مراجعة على صحتك العامة ، و قد يوصي طبيبك بإحصاء كامل للدم كجزء من الفحص الطبي الروتيني لمراقبة صحتك العامة و الكشف عن مجموعة متنوعة من الاضطرابات ، مثل فقر الدم أو اللوكيميا .
– كما يتم إجراء الفحص لتشخيص حالة طبية ، و قد يقترح طبيبك صورة دم كامل إذا كنت تعاني من الضعف أو التعب أو الحمى أو الالتهاب أو الكدمات أو النزيف ، و قد يساعد تعداد الدم الكامل في تشخيص سبب هذه العلامات و الأعراض ، و إذا كان طبيبك يشك في أنك مصاب بعدوى ، فيمكن أن يساعد الاختبار أيضًا في تأكيد ذلك التشخيص .
– و يفيد هذا الاختبار في مراقبة حالة طبية ، و إذا تم تشخيص إصابتك باضطراب في الدم يؤثر على عدد خلايا الدم ، فقد يستخدم طبيبك العد الدموي الكامل لمراقبة حالتك ، و لمراقبة العلاج الطبي ، و يمكن استخدام العد الكامل للدم لمراقبة صحتك إذا كنت تتناول أدوية قد تؤثر على تعداد خلايا الدم .
الاستعداد لإجراء الاختبار
– إذا كنت ستجري اختبار عينة للدم ، يمكنك تناول الطعام و الشراب بشكل طبيعي قبل الاختبار ، و إذا تم استخدام عينة دمك لإجراء اختبارات إضافية ، فقد تحتاج إلى الصيام لفترة معينة من الوقت قبل الاختبار ، و سيعطيك طبيبك تعليمات محددة ، و للحصول على صورة دم كامل ، يقوم أحد أفراد فريق الرعاية الصحية الخاص بك بأخذ عينة من الدم عن طريق إدخال إبرة في الوريد في ذراعك ، عادة يتم الانحناء في المرفق ، و يتم إرسال عينة الدم إلى مختبر للتحليل ، و يمكنك العودة إلى أنشطتك المعتادة على الفور .
نتائج تحليل الدم cbc
– فيما يلي نتائج الاختبار الدموي الطبيعية الكاملة للبالغين :
عدد خلايا الدم الحمراء
ذكر : 4.35-5.65 تريليون خلية / L *
(4.32-5.72 مليون خلية / mcL **)
الإناث : 3.92-5.13 تريليون خلية / لتر
(3.90-5.03 مليون خلية / mcL)
الهيموغلوبين
الذكور : 13.2-16.6 غرام / ديسيل ***
(132-166 جرام / لتر)
الإناث : 11.6-15 جرام / ديسيلتر
(116-150 جرام / لتر)
الهيماتوكريت
الذكور : 38.3-48.6 في المائة
الإناث : 35.5-44.9 في المائة
عدد خلايا الدم البيضاء
3.4-9.6 مليار خلية / لتر
(3،400 إلى 9،600 خلية / mcL)
عدد الصفائح الدموية
الذكور : 135-317 مليار / لتر
(135000 إلى 317000 / mcL)
الإناث : 157-371 مليار / لتر
(157،000-371،000 / مكل)
* L = لتر
** mcL = microliter
*** dL = deciliter
– و قد يشير عدد خلايا الدم الحمراء و الهيموغلوبين و الهيماتوكريت ، و ترتبط نتائج عدد خلايا الدم الحمراء و الهيموغلوبين و الهيماتوكريت لأن كل منها يقيس جوانب خلايا الدم الحمراء ، و إذا كانت التدابير في هذه المناطق الثلاثة أقل من المعتاد ، يكون لديك فقر دم ، و فقر الدم يسبب التعب و الضعف ، و فقر الدم له أسباب عديدة ، بما في ذلك مستويات منخفضة من بعض الفيتامينات أو الحديد ، أو فقدان الدم ، أو حالة كامنة .
– إذا كان عدد خلايا الدم البيضاء لديك أعلى من المعدل الطبيعي ، فقد يكون لديك عدوى أو التهاب ، أو قد يشير ذلك إلى أنك تعاني من اضطراب في جهاز المناعة أو مرض نخاع عظمي ، و يمكن أن يكون عدد خلايا الدم البيضاء المرتفعة أيضًا رد فعل على الدواء .
– عدد الصفائح الدموية ، عادة ما يكون تعداد الصفائح الدموية أقل من الطبيعي (نقص الصفيحات الدموية) أو أعلى من المعتاد (كثرة الصفيحات) علامة على وجود حالة طبية كامنة ، أو قد يكون له تأثير جانبي من الدواء. إذا كان عدد الصفائح الدموية خارج النطاق الطبيعي ، فستحتاج على الأرجح إلى اختبارات إضافية لتشخيص السبب.
ليس اختبارًا نهائيًا
– اختبار صورة الدم الكامل عادة لا يكون اختبار تشخيصي نهائي ، اعتمادًا على السبب الذي أوصى به طبيبك لهذا الاختبار ، قد تكون النتائج خارج النطاق الطبيعي أو لا تتطلب المتابعة ، و قد يحتاج طبيبك إلى الاطلاع على نتائج اختبار CBC مع نتائج اختبارات الدم الأخرى ، أو قد يكون من الضروري إجراء اختبارات إضافية .
– على سبيل المثال ، إذا كنت بصحة جيدة وليس لديك أي علامات أو أعراض للمرض ، فقد لا تكون النتائج خارج النطاق الطبيعي على حساب كامل للدم مصدرًا للقلق ، وقد لا تكون هناك حاجة للمتابعة ، و إذا كنت تخضع لعلاج السرطان ، فقد تشير نتائج العد الكامل للدم خارج النطاق الطبيعي إلى الحاجة إلى تغيير خطة العلاج ، و في بعض الحالات ، إذا كانت نتائجك أعلى أو أقل بكثير من النطاقات العادية ، قد يحيلك طبيبك إلى طبيب متخصص في أمراض الدم (أخصائي أمراض الدم) .
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