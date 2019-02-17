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اليقطين واحد من بين النباتات المميزة التي لها طعم ومذاق طيب وتعد من الأطعمة الهامة للبعض نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة، ويدخل اليقطين في تحضير العديد من أصناف الأطباق الحلوة أو الوجبات، فهو مشهور لدى العديد من المطابخ على مستوى العالم، ويعد اليقطين من النباتات المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم مرة واحدة دليلا على أهميته وفوائده الكثيرة.

فوائد اليقطين الهندي العامة

نظرا لاحتواء اليقطين على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات فهو مفيد جدا للجسم بشكل عام ومن بين أهم الفوائد التي توجد في اليقطين الهندي ما يلي.

1- اليقطين الهندي من الأشياء المناسبة للحمية الغذائية فهو بمثابة المصدر الجديد للألياف التي تعمل على الشعور بالشبع كما أنه لا يحتوي على العديد من السعرات الحرارية.

2- كما يعد اليقطين الهندي من المصادر الهامة للعديد من الفيتامينات والتي من بينها فيتامين أ نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين ذلك المركب الذي له تأثير جيد على صحة العيون والنظر بشكل عام.

3- كما أن اليقطين الهندي يعمل على رفع قدرة عمل الجهاز المناعي للجسم مما يساهم في التصدي للعديد من الأمراض، وزيت اليقطين يحارب الكثير من أنواع العدوى التي تنشأ عن البكتيريا.

4- كما أن مركبات البيتا كاروتين لديها القدرة الكبيرة على وقاية الجلد من العديد من المشاكل والتي من بينها الأشعة الفوق بنفسجية.

5- كما أن المستخلصات التي تأتي من اليقطين لديها العديد من الصفات منها مضادات الأكسدة كما يعد من النباتات المناسبة لمرضى السكر كما تحتوي بذور اليقطين على كمية كبيرة من فيتامين هـ.

6- اليقطين من النباتات التي لديها القدرة على وقاية الجسم من العديد من أنواع السرطانات فقد أثبتت الكثير من الدراسات على أن تناول اليقطين يقلل من التعرض إلى بعض أنواع السرطانات.

7- كما أن تناول اليقطين باستمرار يحسن من نسبة الجلوكوز في الدم ويرفع من مستوى الإنسولين والذي يلعب دور هام في حالات مرضى السكر.

8- تناول مستخلص زيت بذور اليقطين يخفف كثيرا من ورم البروستاتا الحميد.

9- اليقطين لديه دور هام وكبير في الوقاية من الديدان المعوية وحالات التهابات الكلى وتهيج المثانة والعديد من الأمراض الأخرى التي لها علاقة بالجهاز البولي.

10- به العديد من خواص مضادات الالتهابات ويقى الجسم من التعرض إلى التهابات المفاصل.

11- اليقطين لديه القدرة في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع ويعمل على زيادة تأثير الأدوية الخافضة للدم في الجسم.

12- كما أن تناول بذور اليقطين من الأشياء التي تقلل من حصوات المثانة.

13- اليقطين الهندي من الأشياء التي تساهم في تحسين المزاج.

14- مفيد في التخلص من البثور.

15- يساهم في الشفاء من الحروق.

16- يعمل على تخفيف نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

17- يقى الجسم من التعرض إلى النوبات القلبية.

18- مفيد في تهدئة الأعصاب والتخلص من بعض المشاكل النفسية.

19- يساهم في معالجة الأورام الحادة التي تصيب الدماغ.

20- يزيد من الحيوية الذهنية ويساهم في زيادة حدة الذكاء.

21- ملين طبيعي للبراز فيمنع من حالات الإمساك وبعض مشاكل الجهاز الهضمي كما يلجأ له البعض في حالة الحاجة إلى القيء أو الاستفراغ.

وصفات استخدام اليقطين الهندي العلاجية

من الممكن استخدام اليقطين الهندي في معالجة الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها ما يلي.

1- في حالات الضعف الجنسي ويتم خلال تلك المشكلة خلط كميات متساوية من الشمام والخيار وكمي من بذور اليقطين وهرسها جيدا ومن ثم وضع كمية من السكر عليها على أن يتم تناول ثلاثة ملاعق طعام من المزيج يوميا.

2- التخلص من مشاكل البشرة الدهنية حيث يقوم خلال تلك الطريقة بالعمل على مزج 2 ملعقة صغيرة من معجون اليقطين الهندي ونصف ملعقة من خل التفاح ومن ثم تطبيق المزيج على الوجه ونترك المزيج حتى يجف ومن ثم شطف الوجه من خلال الماء الفاتر وبعدها نشطف من خلال الماء البارد.

3- معالجة البشرة الجافة وذلك من خلال مزج ملعقة طعام كبيرة من اليقطين الهندي مع نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل ونصف ملعقة من الحليب السائل ومن ثم تطبيق ذلك المزيج على الوجه ونترك الخليط لمدة ربع ساعة ومن ثم شطفه من خلال الماء الدافئ.

4- إزالة البقع الداكنة من على الوجه وذلك من خلال مزج ملعقتين صغيرتين من اليقطين الهندي المهروس تماما مع نصف ملعقة من عسل النحل ونصف ملعقة طعام من عصير الليمون بالإضافة إلى نصف ملعقة طعام من زيت فيتامين هـ ومن ثم وضع المزيج على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم العمل على شطف الوجه من خلال الماء الفاتر.

5- علاج المثانة العصبية هنا يتم اللجوء إلى بذور اليقطين فقد أكدت التجارب على أن تناول بذور اليقطين في حالات المثانة العصبية أو في حالات وجود مشاكل في البروستاتا لديها القدرة الكافية على التخلص من تلك المشكلة على المدى.