شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق مركز إنسايت وحدة لعلاج إدمان المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز إنسايت لعلاج الإدمان وحدة جديدة لعلاج إدمان المراهقين، فى إطار الاهتمام بصحة الشباب فى مرحلة المراهقة، خاصة مع ظهور المخدرات المخلقة التى انتشرت بشكل كبير بين صفوف المراهقين خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حماد مدير مركز "إنسايت" لعلاج الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو مواجهة مشكلة الإدمان فى المراهقين التى أصبحت كبيرة ومتزايدة، خاصة مع وجود المخدرات الحديثة أو المخلقة والتى انتشرت بشكل كبير لرخص ثمنها، وصعوبة الكشف عن تعاطيها، وأيضًا لما تسببه من آثار مدمرة من ضمنها أعراض ذهانية وعنف وهياج، فضلًا عن المشاكل الدراسية والتعثر الدراسي.

وقال الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية، إن المركز يعمل بشكل كبير على توفير خدمات متنوعة ومتخصصة بشكل أكبر فى مجالات علاج الإدمان، ويعتمد على معايير علمية دقيقة فى تقديم خدماته، وكوادر متنوعة ومتخصصة تشمل "الطبيب النفسى والأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعى".

دكتور عبد الرحمن حماد

فريق عمل وحدة علاج إدمان المراهقين

وأشارالدكتور عبد الرحمن حماد المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية، إلى أنه تم تكوين فريق عمل متكامل داخل هذه الوحدة قام بإعداد سياسات والبروتوكلات العلاجية بمحتوى مميز.

ويضم الفريق مجموعة من الكوادر فى مختلف التخصصات العلاجية النفسية بالأخص علاج المراهقين، حيث يتكون من "الدكتورة نرمين حجى مدير وحدة المراهقين السابق بمستشفى العباسية، الدكتورة فاطمة نبيل، الدكتورة مى زهران طبيبة بمستشفى العباسية للصحة النفسية، الدكتور فادى صفوت، الدكتور محمد الأصمعى، دكتورة غادة مهنى أخصائي نفسي إكلينيكي بالفريق، أستاذة مروة إبراهيم الأخصائي الاجتماعي".





خدمات وحدة علاج إدمان المراهقين بمركز إنسايت

وتقدم وحدة علاج المراهقين فى مركز إنسايت مجموعة من الخدمات المختلفة التى تضم

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- العيادات الخارجية، والفحص والتقييم،

- البرامج الخارجية، والتي تراعي احتياجات المراهق وأسرته من خلال الجلسات الفردية والجماعية، والأنشطة المختلفة.





- البرامج العلاجية الموجهة للمراهق تهدف إلى الوصول إلى مجموعة من الأهداف المختلفة خلال فترة العلاج تتمثل فى "بناء الثقة بالنفس، واكتساب مهارات التحكم بالغضب والانفعال والاندفاعية، وضغط الأقران أو الـpeer pressures، وكيفية الصمود أمام المخدرات والتحديات الأخرى، وكيفية التعرف على التغييرات التى يتعرضون لها والتفاعل الإيجابي معها، وغيرها من المهارات الحيوية للتعامل مع نفسهم والمجتمع".

- ولا تقتصر البرامج العلاجية داخل وحدة المراهقين على علاج الشباب فقط، وإنما أيضًا هناك مجموعة من برامج التأهيل الموجهة للأهل، حيث يساعدهم الفريق فى التعرف على مخاطر وتحديات مرحلة المراهقة، والطريقة المثلى للتعامل مع أولادهم خلال هذه المرحلة، كيفية فهمهم واستيعابهم واحتوائهم بطريقة تساعد على تحسين وضبط العلاقة بينهم.





- ويركز فريق مركز "إنسايت" لعلاج الإدمان بشكل أساسى بالعمل على برامج الوقاية من المخدرات وتصميمها، وكذلك مختلف المشاكل الأخرى التى تؤثر على المراهقين وليس الإدمان فقط ، مثل إدمان الألعاب أو إدمان العلاقات وغيرها من أنواع الإدمان المختلفة التى تواجه هذه الفئة من المجتمع.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الإدمان والصحة النفسية يمكنك الإطلاع على صفحة مركز انسايت عبر "فيس بوك".

https://www.facebook.com/InsightMHAM

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