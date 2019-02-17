شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبطاطا المشوية.. هتقوى مناعتك وتظبط ضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا من الأغذية الشتوية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كما أنها تساعد علي الشعور بالتدفئة، نتيجة لغناها بالمواد النشوية التي تساهم في هذا الشعور، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد "البطاطا المشوية"، وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، إلي أن البطاطا وخاصة المشوية تساهم بشكل كبير في حصول الجسم علي العديد من الفوائد، وذلك نتيجة لما تحتويه من النشويات والبوتاسيوم والألياف، وهذا ما يجعلها مفيدة لجسم الإنسان، ومن ضمن هذه الفوائد التالي:

-تحتوي البطاطا المشوية علي كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في الحصول علي ضغط الدم المنتظم، ويحد من ارتفاعه.

-نظرا لاحتواء البطاطا المشوية علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعلها من الأطعمة الهامة في الحميات الغذائية التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ترسبه وارتفاعه، ولذا فهي طعام جيد لمن يعاني من الكولسترول الضار.

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-التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك نتيجة لاحتواء البطاطا المشوية علي نسبة عالية من البوتاسيوم الهام لصحة القلب، والتي تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية.

-نظرا لما تحتويه البطاطا من عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، فهذا يجعلها من الأطعمة الهامة لتقوية الجهاز المناعي بالجسم.

-تحتوي علي نسبة عالية من الألياف وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة للمعدة والأمعاء، وتحد من الإصابة بالإمساك أو العسر الهضمي، كما أنها تقلل فرص الإصابة بسرطان المعدة.