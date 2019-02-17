انت الان تتابع موضوع الفرق بين درجات حماية واقي الشمس 50 و100 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

عندما تقوم بالتسوق من أجل واقٍ من الشمس ، ربما تكون قد لاحظت منتجات ذات درجة عالية جدًا من عوامل الحماية من الشمس (SPF) ، و لكن ما هو أكثر من 100 أو 90+ من الشمس حقا أفضل بكثير من واحد مع SPF من 30 ، و ما هو الفارق بين هذه الدرجات في الحماية ؟

درجة الحماية من الشمس باستخدام الكريم الواقي

– يشير مصطلح SPF إلى قدرة واقي الشمس على حجب الأشعة فوق البنفسجية B (UVB) التي تسبب حروق الشمس ، و لكن ليس أشعة UVA ، و التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلف الجلد الأكثر عمقاً ، تساهم كل من UVA و UVB في خطر الإصابة بسرطان الجلد .

– تصنيف SPF هو مقياس للوقت الذي تستغرقه و الذي يتمكن الكريم من حمايتك فيه قب أن تصاب بحروق الشمس ، إذا كنت لا تضع واقي من الشمس ، على عكس الوقت الذي تستغرقه مع واقي الشمس.

– يقول الدكتور جيمس إم سبنسر اختصاصي الأمراض الجلدية في فلوريدا: “لا يعتبر SPF رقمًا مناسبًا للمستهلك” ، “من المنطقي أن يظن أحدهم أن معامل الحماية من الشمس 30 ، هو ضعف جودة عامل الحماية من الشمس (SPF) 15 و هكذا ، لكن ليس هذا هو الأسلوب الذي يعمل به.”

الفرق بين درجات الحماية في كريمات الواقي من الشمس

– و وفقًا لما ذكره سبنسر فإن منتجًا من منتجات SPF 15 يمنع حوالي 94٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، و منتج SPF 30 يمنع 97٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، و منتج SPF 45 كتل حوالي 98 ٪ من الأشعة ، يقول: “بعد ذلك يصبح الأمر سخيفًا”.

– كريمات الحماية من أشعة الشمس التي تحتوي على درجات أعلى من مقاومة SPF تقلل من الأشعة فوق البنفسجية نوعًا ما ، و لكن لا يوفر أي منها حماية بنسبة 100٪ ، و يوصي سبنسر بمنتجات SPF 30 لمرضاه.

– كما تقر فرح أحمد المستشار العام لمجموعة منتجات العناية الشخصية في مجال مستحضرات التجميل ، بأن الاختلاف في الحماية من حروق الشمس ، بين واقي الشمس الذي يعمل بتقنية SPF المتوسطة و العالية ليس كبيراً.

– لكن كما تقول فإن منتجات SPF العالية ، قد تحمي بشكل أفضل ضد تلف الجلد على المدى الطويل ، و سرطانات الجلد ذات الصلة بالتعرض.

– مهما كان المنتج الذي تختاره يوصي الخبراء باستخدام واقٍ من أشعة الشمس مقاوم للماء ، يطبق بحرية لمدة نصف ساعة قبل الخروج في الهواء الطلق ، يجب إعادة استخدام واقى الشمس على الأقل كل ساعتين أو بعد السباحة أو التجفيف أو التعرق .

– يقول سبنسر: “إن أفضل طريقة للتأكد من حمايتك هي إعادة استخدام واقٍ من الشمس في كثير من الأحيان” ، “لا يمكنك وضعها في الصباح و نسيانها ، لا يهم إذا كان SPF 800 أو أفضل حماية من الأشعة فوق البنفسجية فبعد بضع ساعات سوف يتم فقدها.

– من المحتمل أن يكون واقي الشمس هو جزء من روتين العناية بالبشرة في الصباح ، على الرغم من صعوبة العثور على واقي من الشمس ليس دهنيًا ، و لكن هذا النوع من الكريمات امر غاية في الاهمية في الحياة اليومية ، و لا يقتصر استخدامه على الذهاب للسباحة.

التعرض لأشعة الشمس بدون وقاية

– على الرغم من أن أشعة الشمس تجعلنا نشعر بالاستمتاع ، إلا أن التعرض لها بدون وقاية قد يكون سببا في العديد من المتاعب و قد تكون سببا للسرطان ، و لكن ما قبل السرطان (التقران الشعاعي) وسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد) الآفات الجلدية – بسبب نقصان في وظيفة المناعة في الجلد.

– التعرض للشمس بدون وقاية قد يكون سببا في الاصابة بالاورام الحميدة ، و التجاعيد الدقيقة والخشنة ، و النمش ، كما ان المناطق التي تغير لونها من الجلد ، وتسمى تصبغ مرقش ، كذلك الاصابة بتلون أصفر للجلد ، و توسع الشعريات – تمدد الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد ، و المرحل أو تدمير النسيج المرن والكولاجين (يسبب الخطوط والتجاعيد والجلد المترهل).

اعراض تأثر الجلد بأشعة الشمس

– يبدو الجلد جافًا و قشاريًا أكثر تجاعيدًا من الجلد على أجزاء أخرى من الجسم لم تتعرض لأشعة الشمس ، و الجلد الجاف هو أيضا أحد الأسباب الأكثر شيوعا للحكة.

– حروق الشمس المعتدلة تسبب الألم والاحمرار على الجلد المعرض للشمس ، و في معظم الحالات ، هناك خطوط حدود واضحة حيث تم حماية الجلد من الشمس بواسطة أكمام قميص ، شورت ، ثوب سباحة أو ملابس أخرى.

– يظهر التقرن الشعاعي على شكل نتوء صغير يشبه الصنفرة أو رقعة متقشرة من الجلد المتقشر (القشور) التي قد يكون سطحها خشنًا أو حادًا وله لون وردي أو أصفر أو أحمر أو بني. في البداية ، قد يكون التقران الشعاعي بحجم بثرة.