10 علامات تنذر بأورام الثدي.. تغير لون الجلد الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، النساء من ظهور أي أعراض غريبة على الثدي أو وجود أي تغيير يطرأ فجأة على شكل الثدي.

وقالت المؤسسة "إذا لاحظتي أي تغيير على شكل أو حجم الثدي أو ظهور أي علامات يجب أن تستشيري الطبيب فوراً، ولا تنسي إجراء فحص ذاتي لنفسك كل شهر من سن الـ20".





وحددت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أبرز العلامات التي قد تنذر بوجود أورام بالثدي كالتالي:

1. كتل صلبة بالثدي.

2. ألم بالثدي (ملاحظة إن 12% من الأورام السرطانية تكون مصاحبة بألم).

3. تغير لون الجلد أو احمرار بالثدي، خاصة إذا لم يكن مصحوباً بألم.

4. تغير في حجم أو شكل الثدي.

5. تجاعيد أو نقر في الثدي.





6. انتفاخ عند منطقة الإبط أو حول الترقوة.

7. تجعد حديث بجلد الثدي.

8. ظهور أوردة كبيرة واضحة بجلد الثدي.

9. قشور أو قرح بجلد الثدي أو حكة.





10. أعراض خاصة بالحلمة:

‌- إفرازات أو نزيف.

‌- ارتداد حديث للداخل.

‌- تورم أو تغلظ.

‌- التهاب

ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إن السرطان يُعَد ثاني عامل من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، موضحاً أنه يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق تنفيذ استراتيجيات الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه.

ويشير الدكتور محمد شعلان إلى أن ثلث أنواع السرطان يمكن الوقاية منه بالكشف المبكر. وأكد الدكتور شعلان أهمية الكشف المبكر في اكتشاف المرض.





وينصح الدكتور محمد شعلان باتباع بعض الأمور والإرشادات للتمتع بحياة صحية أفضل والوقاية من السرطان وبعض الأمراض غير السارية الأخرى، وهي: الإقلاع عن التدخين، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية، وممارسة الرياضة بانتظام، والمحافظة على الوزن، والتقليل من الدهون المشبعة، وتناول أغذية صحية، والتقليل من تناول اللحوم المصنعة، والتطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي B وفيروس الحليمي البشري، والرضاعة الطبيعية، وتقليل تعاطي الكحوليات.