متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشيرُ الكثير من الدراسات إلى أن جراحة شفط الدهون، هي الأكثر طلبًا عربيًا، وذلك لأسباب كثيرة أهمها قلّة ممارسة الرياضة والجلوس لفترات طويلة، كذلك الاعتماد على الوجبات الجاهزة الغنية بالدهون مما يدفع لإجراء العلاجات التجميلية الجراحية وغير الجراحية للتخلّص من الدهون المتراكمة.
غير أنّ الجراحة ليست الحل النهائي بل إن هناك مجموعة من العوامل يُحدّثنا عنها الدكتور ماهر الأحدب استشاري التجميل من خلال هذا اللقاء الذي سيُغير طريقة تفكيرك.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور ماهر الأحدب: شفطُ الدهون لا يُغني أبدًا عن نمط الحياة الصحي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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