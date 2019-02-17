شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى الأسنان ليها علاقة بصحتك العقلية والنفسية.. دراسة حديثة هتقولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم تكشف الدراسات الحديثة عن الكثير من الأمور الجديدة فى علاقة الأسنان بجسم الانسان، ولكن دراسة جديدة توصلت إلى نتائج مختلفة، حول علاقة للأسنان بالصحة العقلية للأسنان، حيث كشف علماء متخصصين فى مجال طب الفم والأسنان، إن الأسنان تقدم معطيات عن صاحبها مثل نظامه الغذائي ونمط حياته، ولكن الدراسة الجديدة يمكن أن تتنبأ كذلك بالمخاطر العقلية التى قد تصيب الإنسان.

وأوضحت الدراسة الحديثة، أن أسنان الإنسان قد تكشف عددا مع المعلومات بشأن مستقبل حياته بجانب مؤشرات صحته العامة، ويمكنها التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية التي قد تصيب الإنسان، مثل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية وغيرها من الأمور المتعلقة بنفسية الأشخاص، وذلك فوق ما ذكرته "الديلى ميل".

وقالت الدكتورة "إيرين دن"، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكى وأحد أعضاء الفريق الطبى الذى قام بإجراء الدراسة، إن الأسنان اللبنية، التي يفقدها الإنسان خلال مرحلة الطفولة لتظهر الأسنان الدائمة، تكشف أسرارا كثيرة، موضحة أنه من خلال دراسة هذه الأسنان، وجدنا أن الأشخاص الذين يمتلكون مينا أسنان نحيفة هم أكثر عرضة لمشكلات الاضطرابات ونقص الانتباه".