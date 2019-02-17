علماء: الـ”واي فاي” خطر يهدد صحة الإنسان

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 مساءً, 17 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

كشفت مجموعة من العلماء أن الإشعاع المنبعث من شبكات “الواي فاي” له تأثير طفيف في جسم الإنسان، إلا أنه على المدى البعيد يواجه الإنسان خطر المعاناة من اضطرابات خطيرة في وظائف الأعضاء.

وتتسبب أشعة “الواي فاي” في ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، كما أن أوعية الدماغ تتعرض لتأثير سلبي بسبب تلك الموجات.

وتسهم الأشعة في إحباط أداء الجسم، كما أنها تؤدي إلى تأثير سلبي في الأعمال البدنية للإنسان، من خلال تأثيرها في الجهاز العصبي.

ويحذر المختصون من تأثير إشعاع “الواي فاي” في الرجال، حتى الأطفال يعانون أيضا، حيث يعزز إشعاع “الواي فاي” خطر إصابتهم بسرطان الدم أو تطور الأمراض.

ويعد “الواي فاي” خطرا على الحوامل، وينصح إخصائيو أمراض الدم بابتعادهن عن هذه الأجهزة قدر الإمكان.

وتقنية WI-FI اختصار إلى Wireless Fidelity، وهي تكنولوجيا تستخدم موجات الراديو لإنشاء اتصال بالشبكة. يتم تأسيس الاتصال باستخدام المحول اللاسلكي الذي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات بالاتصال بالشبكة والإنترنت.